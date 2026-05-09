Benóný Breki Andrésson og liðsfélagar hans í Stockport County leiða einvígi sitt gegn Stevenage í undanúrslitaeinvígi umspils fyrir ensku B-deildina eftir 1-0 sigur í fyrri leik liðanna.
Leikur dagsins var spilaður á heimavelli Stevenage og byrjaði Benóný Breki á meðal varamanna í liði Stockport. Benóný kom inn á í uppbótartíma venjulegs leiktíma í stöðunni 0-0.
Skömmu eftir innkomu Benónýs dró til tíðinda því Ben Osborn skoraði sigurmark leiksins fyrir Stockport County á fjórðu mínútu uppbótartíma.
Lokatölur 1-0 sigur Stockport sem fer því inn í seinni leik einvígisins með eins marks forystu. Seinni leikurinn er spilaður á heimavelli Stockport. Samanlögð úrslit úr leikjunum tveimur munu skera úr um það hvort liðið haldi í úrslitaleik um sæti í ensku B-deildinni. Bolton Wanderers og Bradford City mætast í hinu undanúrslitaeinvíginu.