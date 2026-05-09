Freyr getur unnið sinn fyrsta titil með Brann í dag: „Yrði stór­kost­legt“

Aron Guðmundsson skrifar
Freyr Alexandersson stýrir brann í úrslitaleik norska bikarsins í dag.  Vísir/Getty

Freyr Alexandersson gæti unnið sinn fyrsta titil sem þjálfari norska liðsins Brann í dag þegar liðið leikur til úrslita í norska bikarnum gegn Bodø/Glimt. Freyr segir að um draumaúrslitaleik sé að ræða, hann vill mest eiga þátt í því að skapa augnablik fyrir stuðningsmenn liðsins sem lifi um ókomna tíð.

Brann mætir Bodø/Glimt í úr­slita­leiknum á Ulleval og getur þar unnið sinn áttunda bikar­meistara­titil í sögunni. Þann fyrsta undir stjórn Freys sem hefur verið þjálfari Brann í um átján mánuði. Það að standa uppi sem bikar­meistarar hefði mikla þýðingu.

„Það yrði bara mikil gleði,“ segir Freyr í sam­tali við Vísi. „Skiptir mig máli að fólkið í kringum mig, hvort sem það eru leik­menn eða fjöl­skyldur þeirra og stuðnings­menn fái góðar upp­lifanir. Og líka ég sjálfur. Þetta snýst um að skapa augna­blik og upp­lifanir. Það yrði mikil gleði og gaman. Væri líka bara stór­kost­legt að vera kominn með það á feril­skránni hjá Brann að vinna titil eftir átján mánuði í starfi. Eftir að hafa komið liðinu í fyrsta skipti í Evrópu­keppni í átján ár. Það yrði mjög góð byrjun á mínum ferli í Brann. En það sem lætur mig tikk­a núna er ekkert egóið í kringum það heldur bara gleði. Ég vil bara sjá framan í fólkið sem mun vera hamingju­samt með að vinna Bodø/Glimt í úr­slita­leik á Ulleval.“

Þurfa að hitta á sinn besta dag

Læri­sveinar Freys að mæta þekktasta liðið Noregs um þessar mundir en Bodø/Glimt sló í gegn í Meistara­deild Evrópu og fór alla leið í sex­tán liða úr­slit.

Kristall Máni Ingason er sjóðheitur um þessar mundir með Brann en hefur verið að glíma við meiðsli. Hann ferðaðist þó með liðinu til Osló og náði að æfa í aðdraganda úrslitaleiksins.Mynd:Brann

„Gríðar­lega öflugt lið sem er búið að spila saman í langan tíma. Þeir hafa haldið í sína bestu leik­menn yfir langan tíma. Spilað sama fót­boltann í að verða sjö ár með smá breytingum hér og þar. Annars halda þeir fast í sitt. Mjög öflugt lið, sér í lagi á heima­velli á gervi­grasinu fyrir norðan og erfiðir við að eiga þar. En eins og þeir sýndu í Meistara­deildinni, þá eru þeir hrika­lega öflugir. En við erum það líka.

Brann tapaði þó báðum leikjum sínum gegn Bodø/Glimt á síðasta tíma­bili.

„En það voru jafnir leikir og við vorum síst lakari aðilinn hér í Bergen. Töpuðum þeim leik en áttum aldrei að gera það. Það sýnir bara hversu öflugir þeir eru. Þeir eiga tvö skot í leiknum, skora úr þeim báðum og þó þeir nái ekki að hitta á daginn sinn þá eru þeir með það öfluga leik­menn að geta klárað leikinn. Við þurfum klár­lega að hitta á okkar besta dag til að slá út Bodo/Glimt. Það er alveg klárt mál en þetta er drauma úr­slita­leikur fyrir alla. Það lið sem nær sínu besta fram á deginum vinnur. Ef við náum því. Að slá út Bodo/Glimt í úr­slita­leik. Þá yrði það risastórt og yrði hrika­lega eftir­minni­legt.“

Með fjörutíu þúsund manna samfélag á bakvið sig komst Bodo/Glimt í 16-liða úrslit MeistaradeildarinnarVísir/Getty

Verður svaka veisla

Það var upp­selt á úr­slita­leikinn leikinn á nokkrum mínútum og yfir tuttugu þúsund stuðnings­menn Brann leggja leið sína í höfuð­borg Noregs.

„Þetta verður svaka veisla. Liðið er á góðum stað. Vel undir­búið. Strákunum hlakkar til og reynsla okkar af stóru leikjunum í Evrópu á síðasta tíma­bili hjálpar okkur varðandi spennu­stigið. Mér finnst spennu­stigið hjá okkur vera nógu gott. Að spila á móti Bodo/Glimt í úr­slitum er líka extra skemmti­legt. Þetta eru tvö af fjórum bestu fót­bolta­liðunum í Noregi að okkar mati. Mjög lík­lega verður þetta opinn og skemmti­legur leikur. Vonandi ná bæði lið að sýna sínar bestu hliðar. Þá eru gæðin í leiknum mjög há. Þetta gæti orðið skemmti­legt laugar­dagskvöld í Osló.“

Jón Dagur Þorsteinsson er einnig á mála hjá Brann, á láni frá þýska liðinu Hertha Berlinbrann

Geta tryggt sér annan úrslitaleik með sigri

Með því að enda í fjórða sæti norsku úr­vals­deildarinnar á síðasta tíma­bili fer Brann í undan­keppni Sam­bands­deildar Evrópu en fari svo að liðið hafi betur gegn Bodø/Glimt í dag mun annar úr­slita­leikur bíða liðsins gegn nú ríkjandi bikar­meisturum Lillestrøm þar sem í boði er sæti í um­spili Evrópu­deildarinnar fyrir sigur­liðið.

„Ef ég á að vera hrein­skilinn þá er ég ekkert að pæla í því. Við erum inni í Evrópu­keppni í gegnum Sam­bands­deildina en auðvitað værum við til í að reyna komast inn í Evrópu­deildina aftur. En fyrir mig skiptir það bara máli að vinna titil, slá út Glimt og skapa það augna­blik fyrir fólkið sem elskar félagið. Það er aðal at­riðið. Ef við náum því þá fáum við þennan leik á móti Lilleström. Það verður gaman líka en að taka augna­blikið, njóta þess og ná að búa til partý fyrir fólkið okkar. Það er það sem drífur mig áfram. Evrópu­keppnin kemur bara seinna.“

