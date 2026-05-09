Skjöldur á loft hjá Glódísi og Bayern Munchen

Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði Bayern Munchen og stöllur hennar í liðinu fengu í dag afhentan skjöldinn fyrir að hafa tryggt sér Þýskalandsmeistaratitilinn á yfirstandandi tímabili. Yfirburðir Bayern hafa verið miklir í deildinni.
Bayern vann í dag 2-0 sigur á Frankfurt á heimavelli í síðasta heimaleik sínum á tímabilinu. Bayern fyrir löngu búið að tryggja sér sigur í þýsku úrvalsdeildinni, ekki tapað leik til þessa og enn ein umferð eftir af deildarkeppninni. Tækifæri til þess að fara taplausar í gegnum tímabilið í deildinni.
Pernille Harder og Arianna Caruso skoruðu mörk Bayern í dag en eins og hefð er fyrir eftir síðasta heimaleik Þýskalandsmeistaranna fær liðið afhent bikarinn fyrir sigur í deildinni.
Sem fyrirliði Bayern Munchen féll það í skaut Glódísar að hefja bikarinn á loft. Hennar fjórði Þýskalandsmeistaratitill í röð.
Bayern á möguleika á því að vinna tvöfalt í ár. Liðið mætir Wolfsburg í úrslitaleik þýska bikarsins á fimmtudaginn kemur.