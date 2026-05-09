Birta fallin með Genoa eftir tap í Íslendingaslag

Hin norsk-íslenska Íris Ómarsdóttir skoraði eitt marka Fiorentina í 3-2 sigri liðsins gegn Genoa í Íslendingaslag ítölsku úrvalsdeildarinnar í dag. Tapið sér til þess að Genoa er fallið úr efstu deild.
Íris var í byrjunarliði Fiorentina í leik dagsins líkt og íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir. Hjá Genoa var Birta Georgsdóttir í byrjunarliðinu.
Genoa komst yfir með marki strax á þriðju mínútu en þrjú mörk í röð frá Fiorentina, þar á meðal þriðja markið hjá Írisi Ómarsdóttur komu gestunum frá Flórens í frábæra stöðu skömmu fyrir lok leiksins.
Alice Söndergaard minnkaði muninn fyrir Genoa undir lok venjulegs leiktíma í stöðuna 3-2 en nær komust heimakonur ekki.
3-2 sigur Fiorentina staðreynd og tapið gerir það að verkum að Genoa er fallið. Fiorentina er með 33 stig í fjórða sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar eftir tuttugu og einn leik. Genoa er á botni deildarinnar með 10 stig , fjórum stigum frá öruggu sæti og aðeins þrjú stig í pottinum fyrir liðið.