Viðræður eru hafnar milli spænska stórveldisins Real Madrid og portúgalska þjálfarans José Mourinho um að hann taki við sem þjálfari liðsins frá og með næsta tímabili.
Það eru David Ornstein og Mario Cortegana hjá The Athletic sem greina frá þessu í kvöld en áður hafði verið greint frá því að forseti Real Madrid, Florentino Perez, myndi helst vilja að Portúgalinn myndi snúa aftur til Madríd og þjálfa Real.
Alvaro Arbeloa hefur stýrt Real Madrid undanfarnar vikur eftir að Xabi Alonso hafði verið sagt upp störfum en það þykir nokkuð ljóst að Arbeloa fái ekki að þjálfa Real Madrid mikið lengur.
Fulltrúar Real Madrid ræða nú við Jorge Mendes, umboðsmann Morinho sem er nú þjálfari Benfica. Ekki eru hafnar viðræður milli Real Madrid og Benfica en talið að Real Madrid myndi þurfa að greiða Benfica um þrjár milljónir evra til að fá Mourinho lausann.
Aðrir þjálfarar hafa verið á radar Real Madrid. Þar á meðal Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna sem og Jurgen Klopp og Massimiliano Allegri sem er nú þjálfari AC Milan.
Fyrr á sínum ferli var Mourinho þjálfari Real Madrid yfir þriggja ára tímabil. Liðið varð Spánarmeistari undir hans stjórn árið 2012 og vann einnig spænska Konungsbbikarinn sem og Supercopa de Espana.