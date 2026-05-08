Himin­háar sektir eftir slags­mál á æfingasvæði Real Madrid

Aron Guðmundsson skrifar
Valverde og Tchouameni lentu í átökum

Aurelien Tchouameni og Federico Valverde, leikmenn Real Madrid hafa verið sektaðir um það sem nemur rúmum 72 milljónum íslenskra króna hvor eftir að hafa lent í átökum sín á milli á æfingasvæði spænska stórveldisins.

Real Madrid staðfesti í gær að Valverde verði frá í allt að tvær vikur og muni missa af El Clasico leiknum gegn Barcelona um helgina. Hann hafi hlotið höfuðáverka í áflogum við Aurelién Tchouameni í gær.

Krísufundur hefur verið haldinn hjá spænska stórveldinu og var það forseti félagsins, Florentino Perez sem fór fyrir honum. 

Hvorki Valverde né Tchouameni hafa verið settir í bann af félaginu en þeir hafa fengið himinháa sekt upp á 500 þúsund evrur, því sem nemur um 72 milljónum íslenskra króna. 

Real Madrid mætir Barcelona í El Clasico á sunnudaginn þar sem að allt annað en sigur Real Madrid tryggir Barcelona spænska meistaratitilinn. 

