Aurelien Tchouameni og Federico Valverde, leikmenn Real Madrid hafa verið sektaðir um það sem nemur rúmum 72 milljónum íslenskra króna hvor eftir að hafa lent í átökum sín á milli á æfingasvæði spænska stórveldisins.
Real Madrid staðfesti í gær að Valverde verði frá í allt að tvær vikur og muni missa af El Clasico leiknum gegn Barcelona um helgina. Hann hafi hlotið höfuðáverka í áflogum við Aurelién Tchouameni í gær.
Krísufundur hefur verið haldinn hjá spænska stórveldinu og var það forseti félagsins, Florentino Perez sem fór fyrir honum.
Hvorki Valverde né Tchouameni hafa verið settir í bann af félaginu en þeir hafa fengið himinháa sekt upp á 500 þúsund evrur, því sem nemur um 72 milljónum íslenskra króna.
Real Madrid mætir Barcelona í El Clasico á sunnudaginn þar sem að allt annað en sigur Real Madrid tryggir Barcelona spænska meistaratitilinn.