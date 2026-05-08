Veðurfræðingur segir landsmenn eiga von á hlýrra veðri eftir tæpar tvær vikur. Hann sér hagstætt sumar í kortunum og fólk þurfi ekki að óttast sumar á borð við árið 2024 sem margir landsmenn gráta enn.
„Nú er staðan þannig að við erum í bölvanlegri tíð, það verður ekkert hægt að segja það öðruvísi,“ segir Sigurður Ragnarsson veðurfræðingur sem var fenginn til að rýna í sumarveðrið í Bítinu á Bylgjunni.
„Það er frost á landinu sums staðar og hiti um kringum núllið hér í Reykjavík snemma í morgun. Það dregur úr þessu strax á sunnudaginn og það verður skaplegra í framhaldinu.“
Hann segir að veðrið verði í framhaldinu nokkuð brokkgengt en þó batamerki.
„Síðan er að sjá að í kringum 21. eða 22. maí, dagsetningin getur aðeins hnikast til, að það komi alvöru hlýindi yfir landið. Eitthvað sem minnir á að sumarið sé svona á næsta leiti,“ segir Sigurður.
Hann segir í góðu lagi að fólk fagni því þegar „alvöru hlýindi“ séu á leiðinni. Eitthvað í kringum 15–18 stigin á Norðausturlandi að minnsta kosti.
„Við erum að tala um 15 til 20 stig svona þegar best lætur og ef allt fer á besta veg.“
Hlýjast verði fyrir norðan og austan.
Sigurður hefur rýnt í veðrið hér á landi um árabil og má segja að um áhættuatriði sé að ræða. Hann lofaði, eins langt og það nær, góðu sumri árið 2024 en það rættist því miður víðast hvar ekki.
„Það verður engu að síður hlýtt í borginni og sunnanlands og vestan. En ég er svolítið hræddur við að það gæti orðið þar væta. En það er allt of snemmt að fara að spá í hvað klukkan hvað rignir svona langt fram í tímann.“
Gengið verður til kosninga 16. maí og á Sigurður von á blautum kjördegi suðvestan- og vestanlands. Annars staðar verði þurrt og hægur vindur.
„Það er nú þannig að í könnun sem ég gerði fyrir mörgum árum skoðaði ég úrslit kosninga og síðan veðurlag, veðrið á kjördag. Það kemur í ljós að vinstrimenn eru kraftmeiri í að mæta þótt veður séu válynd eða veður sé ekki gott en hægrisveiflan kemur meira með góða veðrinu. Þá fara fleiri út, eldri borgarar og fleiri kannski út að leika og kjósa í leiðinni.“
Sigurður var spurður að því hvort hætta væri á því að sumarið 2024 myndi endurtaka sig. Landsmenn gráta margir hverjir sumarið 2024 þótt það fari vissulega eftir landshlutum. Fínasta veður var stóran hluta sumars á Austurlandi.
„Nei, nei, nei, það er ekki að endurtaka sig. Við megum ekki gleyma því að það var hitabylgja í maí í fyrra og þá nutu menn þess að sumarið lengdist bara um tvær vikur miðað við það sem við eigum að venjast og þetta var alveg yndislegasta sumar þó að það hafi auðvitað komið viðeigandi dagar inn á milli. Ég er ekkert að spá neinu um slíkt eins og var 2024 og raunar þvert á móti. Mér sýnist að sumarið verði okkur hagfellt í alla staði.“
