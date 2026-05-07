Federico Valverde fékk höfuðhögg og fór á spítala eftir að hafa lent í slagsmálum við Aurélien Tchouameni á æfingasvæði Real Madrid annan daginn í röð.
Leikmönnunum lenti saman á æfingu í gær en hvorugur þeirra hlaut áverka eftir þau áflog. Í dag stigmögnuðust stimpingarnar verulega.
Samkvæmt heimildum Marca hófst þetta í morgun þegar Valverde neitaði að taka í höndina á Tchouameni þegar þeir mættu á æfingu.
Þeir rifust harkalega aðeins áður en æfingin hófst. Svo tók Valverde sig til, í nokkur skipti, og tæklaði Tchouameni til jarðar. Frakkinn fékk á endanum nóg og brjálaðist út í Úrúgvæjann.
Nokkrum mínútum síðar varð rifrildið að ofbeldi inni í búningsherbergi. Valverde hrasaði við og lenti á borði í búningsherberginu.
Valverde var fluttur á spítala í heilahristingsskoðun en er kominn heim til sín.
Eftir atvikið er framkvæmdastjóri Real Madrid sagður hafa haldið neyðarfund með leikmönnum. Þetta er, eins og áður segir, ekki í fyrsta sinn sem áflog brjótast út á æfingasvæðinu. Meira má lesa um það hér.
Óvíst er hvað afleiðingum Valverde og Tchouameni munu mæta en Real Madrid mætir Barcelona á Nývangi á sunnudag. Barcelona verður spænskur meistari með sigri eða jafntefli í þeim leik.