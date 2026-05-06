Allt virðist vera á suðupunkti hjá Real Madrid. Leikmenn liðsins lentu í áflogum á æfingu, stórstjarnan Kylian Mbappé hefur hlotið harða gagnrýni og þjálfarinn Alvaro Arbeloa virðist vera að lenda í útilokunaraðferðinni.
Marca greinir frá því að Federico Valverde og Aurelien Tchouameni hafi tekist hart á. Rifrildið hófst úti á velli, hélt áfram alla leið inn í búningsklefa og er lýst sem mestu átökum sem sést hafa á Valdebas æfingasvæðinu.
Valverde og Tchouameni ýttu í hvorn annan en létu höggin ekki fljúga samkvæmt Marca.
Þetta er í annað sinn í vikunni sem rifrildi brjótast út á æfingasvæði Real Madrid en áður höfðu Antonio Rudiger og Alvaro Carreras staðið í stympingum samkvæmt Marca.
Andrúmsloftið innan herbúða Real Madrid er sagt mjög spennuþrungið og þjálfarinn Alvaro Arbeloa virðist ekki valda verkefninu. Sex leikmenn liðsins eru sagðir hættir að tala við hann en þeir eru ekki nafngreindir í umfjöllun Marca.
Þá hjálpar það ekki til að ein stærsta stjarna liðsins, Kylian Mbappé, hefur hlotið harða gagnrýni fyrir að skella sér í frí til Ítalíu frekar en að sinna endurhæfingu í Madríd vegna meiðsla.
Mbappé lenti í útistöðum við aðstoðarþjálfara Arbeloa þegar hann sneri aftur til æfinga í gær. Leikmenn Real Madrid hafa líka tekið afstöðu í málinu, með því að birta myndir af liðinu án Mbappé á samfélagsmiðlum.