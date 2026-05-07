Foreldrar grunnskólabarna í 7.–10. bekk unglingadeildar í Reykjavík fá eftir helgi tölvupóst með upplýsingum um hvernig þeir geti nálgast sérstakt skráningarform svo hægt sé að skrá börnin fyrir strætókorti.
Borgarstjórn samþykkti 3. febrúar 2026 að fella niður gjaldtöku í strætó vegna reykvískra barna á grunnskólaaldri frá 1. maí 2026. Á meðan unnið er að fullri innleiðingu verður farið í brúarlausn þar sem börn fá tímabilskort í maí og júní. Börn undir 12 ára aldri fá þegar frítt í strætó.
Hnökrar hafa komið upp í framkvæmdinni og í ljósi skráningar og meðferðar persónuupplýsinga sem berast Strætó er verið að setja upp stafræna lausn þar sem foreldrar geta sótt um kort fyrir börn sín.
Í tilkynningu frá borginni segir að foreldrar fái upplýsingapóst eftir helgi.
Tillaga meirihlutans um gjaldfrjálsan strætó fyrir börn var samþykkt í febrúar. Þá kom fram að markmiðið væri að tryggja bætt aðgengi barna og ungmenna að almenningssamgöngum og þannig væri hægt að draga úr foreldraskutli í skóla-, íþrótta- og frístund og um leið draga úr umferðarþunga.