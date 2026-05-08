Kærunefnd húsamála hefur gert leigusala, sem vildi ráðstafa tryggingafé til viðgerðar á parketi vegna skemmda eftir pinnahæla, að endurgreiða fyrrverandi leigjendum sínum tæpan helming tryggingarinnar með vöxtum.
Eftir tæplega þriggja ára leigutíma krafðist leigusalinn heimildar til þess að ganga að 560.000 króna tryggingu leigjendanna upp í kostnað við slípun og lökkun á parketi vegna skemmda sem hann taldi þá síðarnefndu alfarið bera ábyrgð á með því að ganga um gólf á pinnahælumParketið var talið heilt og hrörnun lítil og það sett í svokallaðan B-flokk eftir úttekt sem gerð var á íbúðinni við upphaf leigutímans, í september 2022. Leigusalinn lætur þess meðal annars getið í kröfu sinni að hann hafi í mars 2025 „tekið eftir förum á gólfi eftir hælaskó og sent móður varnaraðila tölvupóst þess efnis og beðið um að skór með pinnahæl yrðu ekki notaðir innandyra.“
Íbúðinni var skilað í ágúst það sama ár og leigusalinn tók þá myndir af gólfefnunum og fékk ástand þeirra metið með þeirri niðurstöðu að „för væru eftir pinnahæla um alla íbúð“ og áætlaður viðgerðarkostnaður næmi 535.680 krónum.Þeirri upphæð vildi leigusalinn fá að ráðstafa af tryggingu leigjendanna sem aftur á móti höfnuðu þeirri kröfu, meðal annars með vísan til þess að sá sami og gerði upphaflegu úttektina hafi verið í fríi og ekki verið kallaður til aftur.
Þess í stað hafi leigusalinn „verið búin að ákveða að fá skoðunarmann sem hún þekki og sé starfsmaður parketverslunar, til að skoða gólfið og meta skemmdir.“ Leigjendurnir hafi einnig óskað eftir því að fá að vera viðstaddir skoðunina en óljós svör um tímasetningu hafi orðið til þess að þeim hafi í raun aldrei gefist tækifæri til þess.
Leigusalinn brást við höfnuninni með því að kalla aftur til upphaflega skoðunarmanninn og hvatti leigjendurna, með eins dags fyrirvara, til þess að vera viðstaddir úttekt hans. Leigjendurnir sögðust ekki hafa tök á því og gerðu auk þess fyrirvara um að nýir leigjendur væru þá búnir að vera í íbúðinni í fimm vikur.Samkvæmt þeirri úttekt „voru lítil göt eftir pinnahæla sjáanleg um alla íbúð“ og með hliðsjón af myndum sem teknar voru við upphaf leigutímabilsins teldist slitið á gólfefni ekki eðlilegt og mælt með því að parketið yrði slípað og lakkað upp á nýtt.
Kærunefnd húsamála kemst að þeirri niðurstöðu að óhætt sé að „slá því föstu að för eftir pinnahæla hafi verið á parketinu eftir leigutíma varnaraðila“. Þessu til stuðnings er vísað til greinargerðar leigjendanna sem hafna því að pinnahælaförin séu „um alla íbúð“ heldur á afmörkuðum svæðum og til dæmis ekki á gólfi undir rúmum, stofusófa og öðrum húsgögnum.
Þá er bent á að leigjendurnir byggi málatilbúnað sinn á því að „ósanngjarnt verði að telja að þeir greiði kostnað við lökkun og slípun á öllu gólfefninu enda væri sóknaraðili þannig að hagnast á viðgerðinni.“Einnig verði að líta til þess að um það bil fimm vikur liðu frá lokum leigutíma þar til skoðunarmaður tók íbúðina út og í millitíðinni höfðu nýir leigjendur flutt inn, „auk þess sem skoðunarmaður hafði samkvæmt gögnum málsins til samanburðar aðeins myndir sem voru teknar við upphaf leigutíma en ekki lok hans.“
Því verði að líta svo á að óvissa sé um umfang skemmdanna sem leigjendurnir beri ábyrgð á og að taka verði tillit til þess að leigusalinn hafi einhliða útvegað eina kostnaðarmatið sem liggur fyrir.Kærunefndin telji því hæfilegt að leigjendurnir greiði helming viðgerðarkostnaðarins samkvæmt því mati, eða 267.840 krónur, sem fallist er á að leigusalinn ráðstafi af tryggingarfénu. Að því virtu beri leigusalanum að skila eftirstöðvum 560.000 króna tryggingarinnar, eða 227.090 krónum með vöxtum.