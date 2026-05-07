Nýjasta kosningaspá Vísis bendir til þess að víglínan í borgarstjórnarkosningunum hafi færst. Fyrir fáeinum vikum snerist mesta spennan um það hvaða flokkar sem hafa mælst með lítið fylgi í könnunum næðu inn manni, en nú er baráttan í auknum mæli komin yfir á aftari sætin hjá framboðin sem hafa verið að mælast með meira fylgi.
Sjálfstæðisflokkurinn er á hraðri siglingu, Viðreisn sækir í sig veðrið og samkvæmt túlkun Baldurs Héðinssonar, stærðfræðings sem gerir Kosningaspá Vísis, eru það einkum Miðflokkurinn og Samfylkingin sem finna fyrir því.
Stóra myndin í spánni er annars vegar sú að Sjálfstæðisflokkurinn hefur aukið forskot sitt verulega og nálgast nú tíu prósentustiga forskot á Samfylkinguna, og hins vegar að það breytir því hvar síðustu sætin í borgarstjórn lenda. Sjálfstæðisflokkurinn nálgast þrjátíu prósenta fylgi samkvæmt spánni og Samfylkingin er komin niður fyrir tuttugu prósent.
Á sama tíma eru meiri líkur en minni á að Sjálfstæðisflokkurinn fái sjö borgarfulltrúa og áttundi maður listans, Bjarni Fritzson, er kominn með tæplega helmingslíkur á kjöri. Samfylkingin, sem fyrir mánuði stefndi á sex menn, er nú í þeirri stöðu að fimmti maður listans, Stein Olav Romslo, er kominn niður í um sextíu prósent líkur á kjöri.
Baldur segir að það sem skipti mestu máli núna sé ekki aðeins hver mælist stærstur heldur hvernig sveiflurnar breyti sjálfri víglínunni. Hann bendir á að síðustu sætin sem nú séu helst undir pressu séu annað sæti Miðflokksins, fimmta sæti Samfylkingarinnar og þriðja sæti Viðreisnar. Um leið sé baráttan ekki lengur jafn mikið bundin við flokka sem hafi verið að dansa á mörkum þess að ná inn einum manni.
kosningaspá 7. maí
„Stóra myndin er að það er náttúrulega töluverð sveifla þarna til Sjálfstæðisflokksins og að sama skapi eru Samfylking og Miðflokkur að dala. Og þetta er dálítið mikið að breyta myndinni, svona hvernig fulltrúar eru að raðast inn í borgarstjórn og sérstaklega þá hvar baráttan er.“
Í uppfærðri spá er Kristín Kolbeinsdóttir, annar maður Miðflokksins, nú með 58 prósent líkur á kjöri eftir að flokkurinn tapaði 3,3 prósentustigum milli Maskínukannana. Á móti hafa líkur Stefáns Pálssonar, þriðja manns Vinstrisins, haldið áfram að aukast og eru nú komnar í 80 prósent. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, þriðji maður Viðreisnar, er sömuleiðis kominn í 62 prósent líkur á kjöri. Þessi tilfærsla styður þá mynd sem Baldur segist lesa út úr þróuninni, þótt hún komi ekki „beint út úr tölunum“.
„Ef ég horfi á þessa mynd bara og reyni að lesa út úr henni hvað ég myndi halda, þá finnst mér nokkuð skýrt að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur herja á Miðflokkinn og svo eru Vinstrið og minni flokkarnir að herja á Samfylkinguna. En þetta kemur samt ekki fram nákvæmlega í tölunum. Þetta er eitthvað sem maður þarf að lesa meira út úr bara svona þróun í lengri tíma og svona hvernig fólk svarar spurningum yfir lengri tíma út frá því hvað það kýs.
Þessi breyting hefur líka áhrif neðar á aðra flokka. Fyrir nokkrum vikum voru Framsókn, Píratar, Sósíalistar og Flokkur fólksins öll framboð sem mátti segja að væru í harðri baráttu um að ná einu sæti í borgarstjórn. Nú hefur sú mynd breyst.
Framsóknarflokkurinn, Píratar og Sósíalistar virðast allir hafa styrkt stöðu sína í baráttunni um einn mann hver, en Flokkur fólksins hefur fjarlægst þá línu talsvert. Oddvitar Sósíalista, Framsóknar og Pírata eru nú allir með 60 prósent líkur eða meira á kjöri samkvæmt spánni, á meðan oddviti Flokks fólksins er aðeins með rúmlega fjórðungslíkur.
Baldur bendir á að nú þegar styttist í kjördag munu kannanir berast hraðar og það geti breytt stöðunni aftur á skömmum tíma. Nýjasta uppfærsla kosningaspárinnar byggir á tveimur könnunum, þar sem Maskínukönnun frá 24. apríl til 6. maí vegur 55 prósent og Gallup-könnun frá 16. til 29. apríl vegur 45 prósent.
Baldur segir því að þótt víglínan sé skýrari í dag geti hún hæglega færst á ný áður en kjósendur ganga til atkvæða.
„Miðað við hvað er mikið að hreyfast núna á milli kannana þá eru held ég bara miklar líkur á að það verði frekari breytingar og baráttan gæti þess vegna færst miðað við hvernig hún er núna.“