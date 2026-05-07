Astró og Bix í góðu lagi en Norðquist hafnað

Mannanafnanefnd hefur undanfarið meðal annarra lagt blessun sína yfir eiginnöfnin Jósmundur, Ván, Cameron og Bix en hafnað beiðnum um eiginnöfnin Viborg eða Norðquist.
Mannanafnanefnd bendir í úrskurði sínum á að nafnið Norðquist, einnig ritað Norðkvist, er skráð sem ættarnafn í þjóðskrá sem ættarnafn en hafnar því sem eiginnafni með vísan til ákvæða mannanafnalaga og ríkjandi skoðunar í persónurétti að „ættarnöfn njóti mun ríkari nafnverndar en eiginnöfn“. Eiginnafninu Viborg er hafnað á sömu forsendum.Kvenkynsnöfnin Rafaela, Sólynja, Laia, Vitja og Ván hafa hins vegar nýlega hlotið náð fyrir augum nefndarinnar, rétt eins og karlkynsnöfnin Jósmundur, Rabbi, Arnarr, Cameron og Bix.
Bix er sagt uppfylla lagaskilyrði um að eiginnöfn hafi unnið sér hefð í íslensku máli eða geti tekið íslenska beygingu í eignarfalli, sem það geri, samanber Felix.Þá uppfylli nafnið önnur skilyrði 5. greinar laga um mannanöfn sem fela í sér að það brjóti ekki í bága við íslenskt málkerfi, skuli ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti þess og megi ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama.
Mannanafnanefnd hefur einnig samþykkt beiðni um millinafnið Unn og nafnið fært á mannanafnaskrá þar sem eiginnafnið Astró er einnig komið á blað sem kynhlutlaust nafn.