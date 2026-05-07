Astró og Bix í góðu lagi en Norðquist hafnað

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Áhugaverðum valmöguleikum foreldra nýbura hefur fjölgað eftir að Mannanafnanefnd bætti Jósmundi, Ván, Cameron, Bix og Astró við úrval íslenskra eiginnafna.

Manna­nafna­nefnd hefur undan­farið meðal annarra lagt blessun sína yfir eiginnöfnin Jós­mundur, Ván, Ca­meron og Bix en hafnað beiðnum um eiginnöfnin Vi­borg eða Norðquist.

Manna­nafna­nefnd bendir í úr­skurði sínum á að nafnið Norðquist, einnig ritað Norðkvist, er skráð sem ættar­nafn í þjóðskrá sem ættar­nafn en hafnar því sem eigin­nafni með vísan til ákvæða manna­nafna­laga og ríkjandi skoðunar í persónurétti að „ættarnöfn njóti mun ríkari nafn­verndar en eiginnöfn“. Eigin­nafninu Vi­borg er hafnað á sömu for­sendum.

Kven­kynsnöfnin Rafaela, Só­lynja, Laia, Vitja og Ván hafa hins vegar ný­lega hlotið náð fyrir augum nefndarinnar, rétt eins og karl­kynsnöfnin Jós­mundur, Rabbi, Arnarr, Ca­meron og Bix.

Bix er sagt upp­fylla laga­skil­yrði um að eiginnöfn hafi unnið sér hefð í ís­lensku máli eða geti tekið ís­lenska beygingu í eignar­falli, sem það geri, saman­ber Felix.

Þá upp­fylli nafnið önnur skil­yrði 5. greinar laga um mannanöfn sem fela í sér að það brjóti ekki í bága við ís­lenskt mál­kerfi, skuli ritað í samræmi við al­mennar ritreglur ís­lensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rit­hætti þess og megi ekki vera þannig að það geti orðið nafn­bera til ama.

Manna­nafna­nefnd hefur einnig samþykkt beiðni um milli­nafnið Unn og nafnið fært á manna­nafna­skrá þar sem eigin­nafnið Astró er einnig komið á blað sem kyn­hlut­laust nafn.

