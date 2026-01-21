Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Árni Sæberg skrifar 21. janúar 2026 14:29 Mannanafnanefnd gerði engar athugasemdir ef þessi kona skírði barnið Friðálv Gletting og tæki sjálf upp nafnið Lucía. Getty/Nasos Zovoilis Mannanafnanefnd kom saman á fundi í gær og samþykkti sex ný nöfn á mannanafnaskrá. Þeirra á meðal eru karlmannsnafnið Friðálv og millinafnið Gletting. Kveðnir voru upp úrskurðir um sex beiðnir um skráningu nafns á mannanafnaskrá og allar beiðnirnar voru samþykktar. Nöfnin sem samþykkt voru karlmannsnöfnin Ásbrandur, Draumur, Friðálv, Hrymur og Styrkur, kvenmannsnafnið Lucía og millinafnið Gletting. Nefndin samþykkti öll nöfnin án frekari rökstuðnings en að þau uppfylltu öll skilyrði laga um mannanöfn, fyrir utan nafnið Lucía. Það samþykkti nefndin með vísan til þess að það sé ritháttarafbrigði nafnanna Lúsía, Lucia og Lúcía, sem séu á mannanafnaskrá. Það uppfylli þannig þrjú af fjórum skilyrðum laganna en þar sem bókstafurinn c sé ekki í íslenska stafrófinu sé nafnið ekki ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls og því aðeins unnt að samþykkja nafnið að hefð sé fyrir þessum rithætti þess. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands beri enginn einstaklingur, sem uppfylli skilyrði vinnulagsreglna mannanafnanefndar varðandi hefð, nafnið Lucía. Nafnið Lucia komi fyrir í ýmsum ritmyndum í manntölum og í tveimur þeirra sé nafnið ritað með umbeðnum rithætti. Þar sem nafnið komi fyrir í manntali 1920 og sú sem nafnið bar hafi látist árið 1964 telji mannanafnanefnd að hefð sé fyrir þessum rihætti nafnsins með vísan til vinnulagsreglna og það sé því samþykkt. Mannanöfn Mest lesið Davos-vaktin: Útilokar að beita hervaldi á Grænlandi en krefst viðræðna Erlent Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Innlent Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Innlent Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Erlent „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Erlent Fleiri fréttir Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Ákærður fyrir nauðgun á nýársdag Markverð tíðindi í nýrri Maskínukönnun um fylgið á landsvísu Hátt í tíu þúsund manns án atvinnu í desember Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Sjá meira