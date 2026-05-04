Barcelona getur tryggt sér titilinn gegn Real Madrid Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. maí 2026 12:01 Lamine Yamal og Kylian Mbappé í fyrri deildarleik Barcelona og Real Madrid á þessu tímabili. Madrídingar unnu hann, 2-1. getty/David Ramos Í 97 ára sögu spænsku úrvalsdeildarinnar hefur titilinn aldrei unnist í leikjum Barcelona og Real Madrid, El Clasico, en það gæti breyst um næstu helgi. Barcelona vann 1-2 útisigur á Osasuna á laugardaginn. Þar með var ljóst að liðið yrði meistari ef Real Madrid misstigi sig gegn Espanyol í gær. Það gerðist ekki því Real Madrid vann 0-2 sigur með tveimur mörkum frá Vinícius Júnior. Barcelona er með ellefu stiga forskot á Real Madrid en liðin mætast á Nývangi næsta sunnudag. Ef Börsungar ná í stig í leiknum tryggja þeir sér titilinn gegn erkifjendum sínum, eitthvað sem stuðningsmönnum þeirra myndi eflaust ekki leiðast. Ef Barcelona nær í stig gegn Real Madrid um næstu helgi verður liðið Spánarmeistari annað árið í röð og 29. sinn alls. Barcelona er með 88 stig og fjórir leikir eru eftir. Börsungar geta því alls fengið hundrað stig. Aðeins tvö lið hafa afrekað það: Real Madrid 2011-12 og Barcelona 2012-13. Svo lengi sem Barcelona kastar Spánarmeistaratitlinum ekki frá sér á ótrúlegan hátt stendur Real Madrid uppi titlalaust eftir tímabilið. Real Madrid vann fyrri deildarleikinn gegn Barcelona á þessu tímabili, 2-1. Kylian Mbappé og Jude Bellingham skoruðu mörk Madrídinga en Fermín López mark Börsunga. Spænski boltinn FC Barcelona Real Madrid CF Mest lesið Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Enski boltinn Hermann: Góðlátlegt grín en ekkert ofbeldi Íslenski boltinn „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ Enski boltinn „Þegar ég sá hann fara ofan í var ég bara: Guð minn góður“ Körfubolti „Einn af mínum bestu leikjum á tímabilinu“ Körfubolti Thea fer í rúmenskt félag með íslenska tengingu Handbolti Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Enski boltinn Stjarnan - Tindastóll 97-103 | Stólarnir knúðu fram oddaleik Körfubolti Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti Enski boltinn „Hefði viljað fá tvær vítaspyrnur“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Brjálaður út í eigin leikmenn: „Hafa sóað heilu ári af mínum ferli“ Barcelona getur tryggt sér titilinn gegn Real Madrid Aron búinn að skipta um skoðun og vill Carrick áfram Slot við Hjörvar: „Ég held að öllum hafi liðið þannig“ Reiddist og felldi son Robinho Hermann: Góðlátlegt grín en ekkert ofbeldi Mjög brugðið við fréttirnar af Ferguson Sagan segir að KR verði meistari Sjáðu sigurmark Mainoo og Tottenham stökkva upp úr fallsæti „Svona hefur þetta verið allt mitt líf“ „Sem betur fer slapp þetta“ „Hefði viljað fá tvær vítaspyrnur“ Vinicius kom í veg fyrir að Barcelona yrði sófameistari Ísak og Sverrir fengu báðir heilahristing „Ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka á þessum velli“ „Eigum að díla betur við svona stöður“ Inter er Ítalíumeistari „Vitum að þessir gæjar búa yfir gríðarlegum gæðum“ Uppgjörið: FH - Fram 3-4 | Fyrirliðinn tryggði endurkomusigurinn Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Kennir vallaraðstæðum um: „Sérstaklega þurr og stamur“ ÍBV - Breiðablik 1-2 | Hægt og hugmyndasnautt Tottenham kom sér upp úr fallsæti Sjáðu markmann leggja upp mark gegn liði Kristians Glódís Perla úr leik í Meistaradeildinni Daníel Freyr lagði upp í sigri gegn Viktori Bjarka Uppgjörið: Stjarnan - ÍA 1-2 | Fyrsti sigur Skagamanna kom gegn bitlausum Stjörnumönnum Ferguson fluttur á spítala Mark Hákonar dugði skammt Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Sjá meira