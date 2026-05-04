Barcelona getur tryggt sér titilinn gegn Real Madrid

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Lamine Yamal og Kylian Mbappé í fyrri deildarleik Barcelona og Real Madrid á þessu tímabili. Madrídingar unnu hann, 2-1.
Lamine Yamal og Kylian Mbappé í fyrri deildarleik Barcelona og Real Madrid á þessu tímabili. Madrídingar unnu hann, 2-1. getty/David Ramos

Í 97 ára sögu spænsku úrvalsdeildarinnar hefur titilinn aldrei unnist í leikjum Barcelona og Real Madrid, El Clasico, en það gæti breyst um næstu helgi.

Barcelona vann 1-2 útisigur á Osasuna á laugardaginn. Þar með var ljóst að liðið yrði meistari ef Real Madrid misstigi sig gegn Espanyol í gær. Það gerðist ekki því Real Madrid vann 0-2 sigur með tveimur mörkum frá Vinícius Júnior.

Barcelona er með ellefu stiga forskot á Real Madrid en liðin mætast á Nývangi næsta sunnudag. Ef Börsungar ná í stig í leiknum tryggja þeir sér titilinn gegn erkifjendum sínum, eitthvað sem stuðningsmönnum þeirra myndi eflaust ekki leiðast.

Ef Barcelona nær í stig gegn Real Madrid um næstu helgi verður liðið Spánarmeistari annað árið í röð og 29. sinn alls.

Barcelona er með 88 stig og fjórir leikir eru eftir. Börsungar geta því alls fengið hundrað stig. Aðeins tvö lið hafa afrekað það: Real Madrid 2011-12 og Barcelona 2012-13.

Svo lengi sem Barcelona kastar Spánarmeistaratitlinum ekki frá sér á ótrúlegan hátt stendur Real Madrid uppi titlalaust eftir tímabilið.

Real Madrid vann fyrri deildarleikinn gegn Barcelona á þessu tímabili, 2-1. Kylian Mbappé og Jude Bellingham skoruðu mörk Madrídinga en Fermín López mark Börsunga.

