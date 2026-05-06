Dómari í máli Páls Steingrímssonar gegn Ríkisútvarpinu og Þóru Arnórsdóttur, fyrrverandi starfsmanni RÚV, segir í niðurstöðu dómsins að ekki hafi tekist að sanna að Þóra og aðrir starfsmenn RÚV hafi brotið á friðhelgi einkalífs hans. Þau voru í dag sýknuð af öllum kröfum Páls en hann krafðist milljóna í miskabætur vegna ætlaðra brota þeirra gegn friðhelgi einkalífs hans.
Dæmt var í málinu í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Í dómi segir að eftir að hafa skoðað öll gögn málsins heildstætt hafi Páli ekki tekist að sanna að Þóra og aðrir starfsmenn RÚV hafi sýnt af sér þá háttsemi sem liggur til grundvallar miskabótakröfum hans og eru þau því sýknuð af kröfum hans. Páli er að auki gert að greiða 700 þúsund í málskostnað þeirra beggja.
Páll hefur ekki tekið ákvörðun um það hvort hann áfrýjar niðurstöðu héraðsdóms.
„Niðurstaðan kom mér ekki á óvart,“ segir Páll í samtali við Vísi. Það hafi yfirleitt verið þannig að hann hafi tapað sínum málum í héraðsdómi en hafi svo, sem dæmi, haft betur í Landsrétti í máli sínu gegn Aðalsteini Kjartanssyni, aðstoðarritstjóra Heimildarinnar.
Þóra Arnórsdóttir segir lítið hægt að segja um dóminn í raun.
„Um þennan dóm er fátt að segja því þetta mál gat aldrei farið öðruvísi. Eins og má sjá í dómsniðurstöðum þá eru þetta vangaveltur eins manns og getgátur, byggðar á bókstaflega engu. Ég held að íslensk stjórnvöld mættu íhuga innleiðingu SLAPP-laga (e. Strategic Lawsuits Against Public Participation) en ESB samþykkti nýja anti-SLAPP tilskipun fyrir um tveimur árum, sem á að verja meðal annars blaðamenn gegn misnotkun dómskerfisins. Þá væri mögulega hægt að vísa svona tilhæfulausum málum frá strax,“ segir Þóra.
Líkt og Vísir fjallaði um á sínum tíma krafðist Páll fjögurra milljóna króna vegna meintrar byrlunar fyrrverandi eiginkonu Páls, veikinda hans í kjölfarið og meints stuldar á síma hans. Starfsmenn Ríkisútvarpsins hefðu tekið við símanum, skoðað og afritað gögn úr honum og komið þeim til blaðamanna Heimildarinnar og Kjarnans, sem hafi í framhaldinu unnið fréttir upp úr gögnunum, á meðan hann lá veikur á Landspítalanum.
Í stefnu Páls sagði að á því væri byggt að um væri að ræða refsiverð og skaðabótaskyld hegningarlagabrot sem brytu gegn rétti Páls til friðhelgi einkalífs og sem ekki yrði réttlætt með heimildum blaðamanna til gagnaöflunar.
Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakaði málið til að byrja með en rannsókn málsins var hætt í september árið 2024 eftir um þriggja ára rannsókn. Sex blaðamenn fengu réttarstöðu sakbornings í málinu auk fyrrverandi eiginkonu Páls. Ríkissaksóknari staðfesti síðar þá niðurstöðu og kom fram í afstöðu hans að rannsókn lögreglu hefði ekki leitt í ljós hver tók við síma stefnanda, mögulega afritaði hann og afhenti öðrum upplýsingar um einkamálefni stefnanda sem voru í símanum.
Í dómi er nokkuð ítarlega farið yfir bæði rannsókn Lögreglunnar á Norðurlandi eystra og svo í kjölfarið skaðabótamál Páls. Í niðurstöðu dómsins segir að óumdeilt sé að Páll hafi skyndilega veikst á heimili sínu þann 4. maí 2021 og í kjölfarið verið fluttur með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Hann hafi svo verið inniliggjandi í um viku og meðvitundarlaus í um tvo daga. Fljótlega eftir að veikindin hófust hafi fjölmiðlar svo hafið umfjöllun sem var byggð á gögnum og upplýsingum úr síma hans.
Í dómi er fjallað um það sem kom fram í máli fyrrverandi eiginkonu Páls og Páls sjálfs um það hvernig síminn komst þangað og hver tók við honum en líkt og kemur fram í niðurstöðu ríkissaksóknara var engin ein niðurstaða í rannsókninni um það hverjum hún afhenti símann eða hvaða fjölmiðli.
Í niðurstöðu segir svo að önnur gögn málsins sem Páll hafi lagt til sönnunar styðji heldur ekki málsatvikalýsingu hans. Til dæmis verði með engum hætti ráðið af upplýsingum um þau fjarskiptamöstur sem sími hans tengdist dagana 4. til 6. maí 2021 að síminn hafi þá verið í húsakynnum stefnda RÚV. Þá segir að skeytasendingar og símtöl fyrrverandi eiginkonu hans og Þóru í ágúst til september 2021, tölvupóstsamskipti þeirra og skeytasendingar fyrrverandi eiginkonu hans við símanúmer Kveiks styðji heldur ekki atvikalýsingu hans og að þannig verði engar ályktanir dregnar af umræddum samskiptum um að Þóra eða aðrir starfsmenn RÚV hafi tekið við síma Páls, brotist inn í hann, afritað hann og sent gögn úr honum á aðra fjölmiðla.
„Raunar verður ekki ráðið af gögnum málsins hvort farsíminn hafi verið afritaður í heild á umræddum tíma þótt fjölmiðlarnir […] og […] hafi birt upplýsingar úr honum á tímabilinu sem hér um ræðir,“ segir í dómi og að þegar gögn málsins séu skoðuð heildsætt hafi Páli þannig ekki tekist að sanna að Þóra eða RÚV hafi sýnt af sé þá háttsemi sem liggi til grundvallar kröfu hans til miskabóta.