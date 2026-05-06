Hollendingurinn Wesley Sneijder, sem lék lengi vel með Real Madrid og Inter Milan, var ekki skemmt yfir leik Arsenal og Atlético Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í gærkvöld. Hann grínaðist með það að UEFA hefði átt að grípa í taumana yfir slökum leiknum.
Bæði Arsenal og Atlético eru þekkt fyrir þéttan varnarleik og spiluðu heldur spennuþrungin en lokaðan leik á Emirates-vellinum í gær sem lauk með 1-0 sigri Arsenal, þökk sé sigurmarki Bukayo Saka.
Einvígið fór 2-1 fyrir Arsenal samanlagt og liðið á leið í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í fyrsta sinn í 20 ár.
Þar mun bíða þeirra annað hvort Bayern Munchen er Paris Saint-Germain sem eigast við í síðari leik þeirra undanúrslitaeinvígis í Bæjararlandi í kvöld. Fyrri leikurinn er á meðal þeirra skemmtilegri í manna minnum og lauk með 5-4 sigri PSG í frönsku höfuðborginni.
Í samtali við hollenska miðilinn ZiggoSport sagði Sneijder um leik gærkvöldsins: „Ég sagði eftir 35 mínútur að UEFA þyrfti að stíga inn í,“
„Þeir þurfa að hringja til Lundúna: Taka bæði liðin af vellinum og að úrslitaleikurinn verði spilaður á morgun milli Bayern Munchen og Paris Saint-Germain,“ sagði Sneijder sem hreifst ekki af þeim fótbolta sem leikinn var í Norður-Lundúnum í gær.
Hann er þá að líkindum þeim mun spenntari fyrir leik kvöldsins, sem hefst klukkan 19:00.
Leikur Bayern Munchen og Paris Saint-Germain verður sýndur beint á Sýn Sport í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 18:30.