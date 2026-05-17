Sjálfstæðisflokkurinn bar yfirburðasigur úr býtum í Garðabæ og bætti þar við sig einum bæjarfulltrúa frá síðustu kosningum. Hann hefur enn hreinan meirihluta.
Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns en alls greiddu 11.624 atkvæði sem gerir kjörsókn um 73 prósent. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Þeir flokkar sem voru í framboði til bæjarstjórnar Garðabæjar eru:
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn áfram með hreinan meirihluta í sveitarstjórn þrátt fyrir að hafa þá misst einn mann. Almar Guðmundsson úr Sjálfstæðisflokki hefur gegnt embætti bæjarstjóra Garðabæjar á kjörtímabilinu.
Sjálfstæðisflokkurinn styrkir stöðu sína frá síðustu kosningum og bætir við sig áttunda fulltrúanum þar sem flokkurinn hlaut 58 prósent atkvæða.
Þar á eftir kemur Samfylkingin með 11,5 prósent atkvæða og einn fulltrúa. Svo er Framsóknarflokkurinn með 8,9 prósent atkvæða og einn fulltrúa. Síðan kemur Garðabæjarlistinn með 8,6 prósent atkvæða og einn fulltrúa.
Hvorki Viðreisn, sem fékk 6,3 prósent, né Miðflokkur, 6,6 prósent, ná inn bæjarfulltrúa.
Hér má sjá tölur úr Garðabæ:
Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi samkvæmt lokatölum úr bæjarfélaginu.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Fjarðabyggð, en missir einn fulltrúa milli kosninga. Framsókn missir einn sömuleiðis en flokkarnir halda þó meirihluta sínum. Samfylkingin og Miðflokkurinn eru með sitthvora tvo.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni í Mosfellsbæ og er stærstur flokka með fimm menn. Meirihlutinn er kolfallinn með aðeins fjóra menn.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks heldur velli. Þessir síðarnefndu skiptast þó á einum fulltrúa.
Samfylkingin missti tvo menn sem Framsókn og Viðreisn hirtu í Hafnarfirði. Miðflokkurinn fékk einnig mann inn.
Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur hreinum meirihluta sínum og Samfylking, Viðreisn og óháðir tapa manni á Seltjarnarnesi. Miðflokkurinn fær einn fulltrúa.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Meirihluti Framsóknarflokksins er fallinn.
Meirihlutinn heldur í Múlaþingi og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni á kostnað Austurlistans.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.