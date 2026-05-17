Loka­tölur í Garða­bæ: Sjálf­stæðis­menn bæta við sig full­trúa

Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns.

Sjálfstæðisflokkurinn bar yfirburðasigur úr býtum í Garðabæ og bætti þar við sig einum bæjarfulltrúa frá síðustu kosningum. Hann hefur enn hreinan meirihluta.

Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns en alls greiddu 11.624 atkvæði sem gerir kjörsókn um 73 prósent. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Þeir flokkar sem voru í framboði til bæjarstjórnar Garðabæjar eru:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn
  • C listi - Viðreisn
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn
  • G listi - Garðarbæjarlistinn
  • M listi - Miðflokkurinn
  • S listi - Samfylkingin

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn áfram með hreinan meirihluta í sveitarstjórn þrátt fyrir að hafa þá misst einn mann. Almar Guðmundsson úr Sjálfstæðisflokki hefur gegnt embætti bæjarstjóra Garðabæjar á kjörtímabilinu.

Sjálfstæðisflokkurinn styrkir stöðu sína frá síðustu kosningum og bætir við sig áttunda fulltrúanum þar sem flokkurinn hlaut 58 prósent atkvæða.

Þar á eftir kemur Samfylkingin með 11,5 prósent atkvæða og einn fulltrúa. Svo er Framsóknarflokkurinn með 8,9 prósent atkvæða og einn fulltrúa. Síðan kemur Garðabæjarlistinn með 8,6 prósent atkvæða og einn fulltrúa.

Hvorki Viðreisn, sem fékk 6,3 prósent, né Miðflokkur, 6,6 prósent, ná inn bæjarfulltrúa.

Hér má sjá tölur úr Garðabæ:

