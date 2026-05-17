Loka­tölur í Ár­borg: Sjálf­stæðis­flokkur hélt hreinum meiri­hluta

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 var Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta og tók bæjarfulltrúinn Fjóla Kristinsdóttir við embætti bæjarstjóra. Á miðju kjörtímabil tók bæjarfulltrúinn Bragi Bjarnason svo við embætti bæjarstjóra og sagði Fjóla skilið við meirihlutann. Sjálfstæðisflokkurinn og Áfram Árborg mynduðu þá nýjan meirihluta.

Sveitarfélagið Árborg nær yfir Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyri.

Þeir flokkar sem nú voru í framboði til bæjarstjórnar Árborgar:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn
  • C listi - Viðreisn
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn
  • S listi - Samfylkingin og óháðir

Hér má sjá lokatölur úr Árborg:

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 3332 atkvæði eða 52,8 prósent og sex bæjarfulltrúa. Framsóknarflokkurinn fékk 1309 atkvæði eða 20,8 prósent og Samfylkingin og óháðir 1184 atkvæði eða 18,8 prósent. Báðir flokkar fengu tvo bæjarfulltrúa. Þá fékk Viðreisn 481 atkvæði eða 7,6 prósent sem skilaði einum fulltrúa.

Bæjarstjórn Árborgar er nú svo skipuð:

Bragi Bjarnason (D)

Sveinn Ægir Birgisson (D)

Linda Björk Hilmarsdóttir (D)

Brynhildur Jónsdóttir (D)

Þórhildur Ingvadóttir (D)

Kjartan Björnsson (D)

Matthías Bjarnason (B)

Ellý Tómasdóttir (B)

Sigurjón Vídalín Guðmundsson (S)

Margrét Björk Ólafsdóttir (S)

Heiðrún Kristmundsdóttir (C)

