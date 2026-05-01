Karlmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps eftir stunguárás sem beindist að tveimur mönnum af gyðingaættum í Lundúnum á miðvikudag. Árásin hefur vakið óhug og reiði í gyðingasamfélagi borgarinnar.
Karlmenn á áttræðisaldri og fertugsaldri voru stungnir í hverfinu Golders Green, hvar margir gyðingar eru búsettir. Þeir voru báðir fluttir á sjúkrahús en voru ekki taldir í lífshættu. Annar þeirra liggur enn á sjúkrahúsi.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir lögreglu að bresk-sómalskur maður á fimmtugsaldri að nafni Essa Suleiman hafi verið ákærður snemma í morgun fyrir manndrápstilraun gegn báðum mönnunum á miðvikudag. Þá sé hann ákærður fyrir vopnaburð á almannafæri.
Loks sé hann ákærður fyrir tilraun til manndráps í öðru hverfi fyrr sama dag.
Í framhaldi af árásunum var hryðjuverkaógn í Bretlandi færð upp um eitt stig og telst nú mikil. Stjórnvöld áréttuðu þó að hryðjuverkaógn hefði verið að aukast um hríð og breytingin væri ekki einungis vegna umræddrar árásar. Breska ríkisstjórnin hefur boðað átak gegn gyðingaandúð í landinu og tilkynnti í gær aukin fjárframlög upp á 25 milljónir punda til löggæslu í hverfum þar sem gyðingar eru í meirihluta.
Sem fyrr segir hefur árásin vakið óhug meðal gyðinga í Lundúnum. Ephraim Mirvis, yfirrabbíni í Lundúnum, sagði í viðtali við BBC í dag að venjuvæðing gyðingahaturs hefði átt sér stað í borginni undanfarin ár.
„Það er ekki nóg að ráðast á einkennin, við þurfum að ráðast á rót vandans,“ sagði Mirvis við miðilinn. Það eitt að ríkisstjórnin hafi viðurkennt að hún hafi hingað til ekki staðið vörð um gyðingasamfélagið í Lundúnum sé þó stórt skref.