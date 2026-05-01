„Slátrarinn frá Bosníu" við dauðans dyr Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. maí 2026 21:33 Ratko Mladić fór fyrir herum Bosníuserba og fyrirskipaði morð á þúsundum. Getty Lögmenn hafa farið fram á það fyrir alþjóðadómstólnum í Haag að stríðsglæpamaðurinn Ratko Mladić verði látinn laus á grundvelli þess að hann sé við dauðans dyr. Hann fékk minniháttar slag í síðasta mánuði og heilsu hans hrakar hratt. Mladić var æðsti yfirmaður hers Bosníuserba í Júgóslavíustríðinu og sá sem fyrirskipaði fjödamorðin í Srebrenica auk annarra ódæða. Þar voru á níunda þúsund manna og drengja teknir af lífi árið 1995 eftir að friðargæsluliðar höfðu verið flæmdir þaðan burt. Hann hlaut viðurnefnið „Slátrarinn frá Bosníu" fyrir framgöngu sína á ófriðarárunum. Eftir mörg ár í felum var hann handtekinn árið 2011 og sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu árið 2017 og dæmdur í lífstíðarfangelsi. Frá árinu 2011 hefur hann setið í fangelsi á vegum Sameinuðu þjóðanna í Haag í Hollandi. Lögmenn hans segja að innan veggja fangelsisins fái hann ekki þá umönnun sem hann þarf á að halda og að fangelsisvist hans þjóni ekki lengur neinum tilgangi. Serbnesk stjórnvöld hafa einnig tilkynnt alþjóðadómstólnum að þau séu tilbúin að veita dómstólnum tryggingar verði hann látinn laus. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins mótmæla hagsmunasamtök fórnarlamba hans því harðlega. Graciela Gatti Santana dómari hefur farið fram á að heilsa Mladić verði gaumgæfilega metin og hyggst ákvörðun í kjölfarið. Skýrslu um heilsu hans mun hafa verið skilað til dómsins í dag. Bosnía og Hersegóvína Serbía