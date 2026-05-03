Bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar og þingmaður Samfylkingarinnar tókust á um stöðu mála í samgöngum til Vestmannaeyja. Þingmaðurinn sagðist finna til með íbúunum og að ríkisstjórnin ynni að því að efla samgöngur en bæjarstjórinn segir fyrirhugaða samgönguáætlun algjöra hörmung.
„Það eru sextán ár síðan þessi höfn var byggð og þá var okkur lofað samgöngum til framtíðar og það var Alþingi sem tók ákvörðun um að þetta yrðu okkar samgöngur. Höfnin átti náttúrulega að virka en hún gerir það ekki og við teljum hana ekki tilbúna. Við teljum að það eigi eftir að klára hana,“ segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, sem ræddi stöðu mála í Sprengisandi í morgun.
Segja má að algjört ástand hafi skapast í Vestmannaeyjum eftir að dýpkun Landeyjahafnar var seinkað vegna bilana og veðurs auk þess sem önnur vélin í Herjólfi bilaði með þeim afleiðingum að það tók sex klukkustundir að sigla frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja.
Stjórnvöld fjölguðu bæði flugferðum til Vestmannaeyja til að koma til móts við erfiða stöðu auk þess sem ferjan Baldur, sem alla jafna siglir um Breiðafjörð, fer nú til Vestmannaeyja. Það hafði hins vegar þær afleiðingar að tveir starfsmenn á vegum Orkubús Vestfjarða urðu strandglópar í Flatey.
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og nefndarmaður í umhverfis- og samgöngunefnd, var einnig til viðtals í Sprengisandi. Hún finnur mikið til með íbúunum og segist bíða spennt eftir niðurstöðum frá dönsku straumfræðistofnunni sem hefur rannsakað Landeyjahöfn og hyggst leggja til framtíðarlausn.
„Ég skil Írisi þegar hún segir að höfnin er ekki tilbúin.“
„Það er ekkert að segja annað en að það sýni okkur allir skilning, en skilningur opnar ekki höfnina. Skilningurinn verður að sýnast í því hvað er gert. Núna minnist Ása á að það séu að koma tillögur sem við erum mjög ánægð með,“ segir Íris.
„Því nú er Ása Berglind framsögumaður samgönguáætlunar, það sem ég gagnrýndi fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar var að það vita allir að tillögurnar eru að koma en það er ekki króna áætluð í að framkvæma einhverjar aðgerðir sem byggja á þeim.“
Íris segir að bærinn hafi beðið í sextán ár en fjármagn slíkra aðgerða þurfi einfaldlega að tryggja í fjármálaáætlun stjórnvalda.
Ása svarar með því að benda á að það sé þegar verið að vinna að því að setja meiri fjármuni í samgöngumál og muni nýtt innviðafélag sem verði stofnað algjörlega breyta leiknum.
„Við munum auðvitað fylgja því vel á eftir þegar þessar niðurstöður koma að það verði fundið fjármagn til að fara í einhverjar þær leiðir en það er kannski svolítið erfið krafa að ætla að fara að fjármagna eitthvað sem ekki er vitað hvað verður,“ segir Ása.
Íris gaf lítið fyrir útskýringar Ásu og bendti á að það liggi fyrir að danska straumfræðistofnunin muni skila einhverjum niðurstöðum í formi aðgerða sem þurfi að fjármagna.
„Svo er þessi samgönguáætlun, hún er algjör hörmung fyrir okkur hérna í Vestmannaeyjum, algjör hörmung,“ segir hún og bætir við að vonandi hafi verið gerðar einhverjar breytingar vegna athugasemda bæjarins við áætlunina.
„Við erum hérna með tæplega fimm þúsund manna samfélag sem að býr við rosalega flóknar samgöngur stóran hluta af árinu, sem eru mjög skertar. Það er ýmislegt sem er hægt að gera.“
„Við erum að beita okkur mikið fyrir hönd Vestmannaeyinga til að bæta úr þessu samgöngumáli því þessi vandi er raunverulegur og þetta ástand sem hefur skapast núna er algjörlega fordæmalaust,“ segir Ása.
„Við munum tala fyrir því að það verði betri flugsamgöngur.“
Fyrirgefðu, tala fyrir því?
„Já, ég sit ekki við ríkisstjórnarborðið. Ég er þingmaður og beiti mér gagnvart mínum ráðherrum og í þingflokki og í nefnd og svoleiðis. Þannig að við erum auðvitað, eins og Íris er að segja, samgönguáætlun kom og eins og hún liggur fyrir núna er ákveðinn niðurskurður í almenningssamgöngum á landsbyggðinni og þar falla meðal annars skipaumferð undir það. Þetta er auðvitað ekki gott og við erum að vinna hörðum höndum að því að finna lausnir á þessu,“ svarar Ása.
Íris bendir þá á að orð Ásu séu í „hrópandi ósamræmi“ við það sem hún sagði áður um að ríkisstjórnin væri að beita sér fyrir því að laga samgöngur.
„En svo sker hún niður í almenningssamgöngum á landsbyggðinni og meðal annars ferjusamgöngum. Við höfum ekki veg, við getum ekki keyrt.“