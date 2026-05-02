Talskona NATO segir sambandið nú vinna að því í samvinnu við Bandaríkin að „skilja smáatriðin“ í ákvörðun Bandaríkjanna um að afturkalla þúsundir hermanna frá Þýskalandi.
Varnamálaráðuneyti Bandaríkjanna tilkynnti um afturköllunina í gær. Stjórnvöld í Þýskalandi segja ákvörðunina fyrirsjáanlega og segja hana áminningu um að Evrópa þurfi að fjárfesta meira í eigin vörnum.
Í frétt Guardian um málið segir að brottflutningur Bandaríkjamanna, sem Pentagon sagði að myndi eiga sér stað á næstu sex til tólf mánuðum, komi í kjölfar gagnrýni frá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, á stríð Trumps við Íran.
Kanslarinn sagði á mánudag að leiðtogar Írans væru að niðurlægja Bandaríkin en Trump svaraði því fljótt og sagði að Merz „vissi ekki hvað hann væri að tala um“ og stuttu síðar nefndi hann möguleikann á brottflutningi hersveita.
Haft er eftir Allison Hart, talsmanni NATO, í frétt Guardian að bandalagið sé að „vinna með Bandaríkjunum að því að skilja smáatriðin í ákvörðun þeirra um herafla í Þýskalandi“.
We are working with the U.S. to understand the details of their decision on force posture in Germany. This adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence and take on a greater share of the responsibility for our shared security - where we’re…— NATO Spokesperson (@NATOpress) May 2, 2026
We are working with the U.S. to understand the details of their decision on force posture in Germany. This adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence and take on a greater share of the responsibility for our shared security - where we’re…
Í fréttinni segir að yfirlýsingin gefi til kynna að tilkynningin um brottflutninginn hafi verið einhliða.
„Þessi breyting undirstrikar þörfina fyrir Evrópu til að halda áfram að fjárfesta meira í vörnum og taka á sig meiri ábyrgð á sameiginlegu öryggi okkar,“ sagði Hart á samfélagsmiðlum og benti á að bandamenn NATO hefðu náð árangri síðan þeir samþykktu í fyrra að fjárfesta fimm prósentum af vergri landsframleiðslu í varnarmálum til að mæta vaxandi ógn frá Rússlandi.
Í fréttinni er einnig haft eftir talsmanni þýska varnarmálaráðuneytisins að fyrirhugaður brottflutningur Bandaríkjamanna frá herstöðvum í Þýskalandi sýni fram á að það verði að styrkja „Evrópu-stoðina“ innan NATO.
„Það var fyrirséð að Bandaríkin gætu dregið herlið frá Evrópu, þar á meðal Þýskalandi,“ sagði talsmaðurinn og áætlaði að núverandi herafli Bandaríkjanna í Þýskalandi væri 40.000 manns. Í heildina er áætlað að í Evrópu séu um 68 þúsund bandarískir hermenn.
Bandaríkin eru nú að leita til annarra ríkja og biðja um að þau taki þátt í alþjóðlegu samstarfi um að opna Hormússund aftur.
