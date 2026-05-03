Kajakræðarinn sem lést í slysi í Skorradalsvatni á Vesturlandi í vikunni hét Inga Dögg Kristinsdóttir og var 44 ára gömul. Hún skilur eftir sig eiginmann og tvo barnunga syni.
Eiginmaður hennar, Vésteinn Valgarðsson, greinir frá þessu í færslu á Facebook.
„Inga varð 44 ára. Ástin í lífi mínu, lífsförunauturinn minn. Ég fékk ekki að hafa hana nema í 6 ár. Glókollarnir okkar fengu ekki að hafa hana nema í 4 ár og 2 ár. Fallega, góða konan mín. Fallega, góða mamma litlu drengjanna. Það kemur ekkert í staðinn fyrir hana,“ skrifar hann.
Í færslu sinni lýsir Vésteinn deginum sem hann varði með Ingu í aðdraganda slyssins.
„Við hjónin áttum gott og notalegt hádegi og síðdegi saman, fórum út að borða og ræddum um drauma og plön í lengd og bráð. Ýmsar þrengingar undanfarinna ára virtust vera að leysast, það virtist vera að rofa til og það var góður hugur í okkur. Tilhlökkun, von og bjartsýni,“ segir hann.
„Inga var því í góðu skapi þegar hún renndi á kajak út á Skorradalsvatn klukkan hálffjögur á miðvikudaginn. Hún vissi ekkert skemmtilegra en að veiða fisk á kajak og þetta var fyrsta ferð sumarsins. Þetta var líka sú síðasta. Hún skilaði sér ekki þangað sem við ætluðum að hittast.“
Vésteinn segir að á þessum erfiðu tímum sé stuðningur fjölskyldu, vina og samfélagsins ljósið í myrkrinu.