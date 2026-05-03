Þrír taldir hafa látist vegna hantaveirusmits

Þrír ferðalangar á skemmtiferðaskipi eru taldir hafa látist vegna smits af hantaveiru á skipinu. Einn liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi en umrætt skemmtiferðaskip mun leggja leið sína til Íslands seinna í mánuðinum.
Samkvæmt BBC hefur eitt hantaveirusmit verið staðfest og leikur grunur á því að fimm aðrir hafi einnig smitast. Haft er eftir Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni að þrír hafi látist.
Skemmtiferðaskipið MC Hondius, sem er í eigu hollensks fyrirtækis, var á leið til Argentínu frá Grænhöfðaeyjum en þurfti að stoppa í Suður-Afríku vegna veikindanna um borð. Til stendur að sigla skipinu til Íslands í lok maí og stoppa í Keflavík, Breiðavík, Ísafirði og Flatey en ferðinni lýkur á Akureyri.
Sjötíu ára karlmaður var sá fyrsti til að finna fyrir einkennum veirunnar og lést hann um borð. Eiginkona mannsins, sem var 69 ára, veiktist um borð og var flutt á sjúkrahús í Suður-Afríku þar sem hún lést. 69 ára gamall Breti sem var einnig um borð liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi í Suður-Afríku.
Mannfólk smitast venjulega af hantaveirunni úr umhverfinu, til að mynda ef það kemst í snertingu við þvag eða saur frá sýktum nagdýrum. Samkvæmt grein á Vísindavefnum frá árinu 2000 eru nagdýr aðalhýsill veirunnar. Einkenni sjúkdómsins í mönnum eru hiti, blóðþrýstingsfall og nýrnabilun en dánartíðni er um fimm til tíu prósent.