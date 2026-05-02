Bayern og PSG hvíldu sig vel fyrir seinni leikinn

Bæði Bayern Munchen og PSG hvíldu lykilmenn í leikjum dagsins en það kostaði líka sátt, jafntefli varð niðurstaðan á báðum vígstöðvum.
Jafnteflið skiptir Þýskalandsmeisturum Bayern litlu máli. PSG er hins vegar ekki orðið Frakklandsmeistari. Liðið er með sex stiga forystu á Lens nú þegar fjórar umferðir eru eftir.
Bayern mætti Hedenheim og gerði 3-3 jafntefli í fjörugum leik. Stórskyttunum Harry Kane, Luis Diaz og Michael Olise var skipt inn á þegar Bayern var 2-0 undir í hálfleik.
Leon Goretzka þakkaði þá fyrir traustið þegar Jamal Musiala var tekinn af velli. Goretzka skoraði tvö mörk og jafnaði leikinn fyrir Bayern. Gestirnir frá Hedenheim komust síðan yfir á 76. mínútu en Michael Olise skoraði jöfnunarmark á tíundu mínútu uppbótartíma.
PSG gerði níu breytingar á sínu byrjunarliði í 2-2 jafntefli gegn Lorient. PSG þarf sem fyrr segir tvo sigra til viðbótar til að verða meistari og mátti því minna við jafnteflinu í dag.
Desiré Doué hélt sínu sæti í byrjunarliðinu og lagði upp mark fyrir Ibrahim Mbaye, sem spilaði á hægri kantinum í stað Ousmane Dembélé.
Warren Zaire-Emery kom svo inn af varamannabekknum og skoraði annað mark PSG en Aiyegun Tosin skoraði annað jöfnunarmark fyrir Lorient seint í leiknum.
Bayern tekur á móti PSG í undanúrslitum Meistaradeildarinnar á miðvikudag. Staðan er 5-4 eftir fyrri leikinn og seinni leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.