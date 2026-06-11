Leikmenn þýska landsliðisins í fótbolta ætla að borga rútuferðir fyrir 600 Þjóðverja á lokaleik Þýskalands í riðlinum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það kostar óvenju mikið að ferðast milli staða á heimsmeistaramótinu þrátt fyrir að Bandaríkin lofuðu ókeypis samgöngum.
Þýskaland leikur í E-riðli á heimsmeistaramótinu sem hefst í kvöld. Lokaleikur Þýskalands í riðlinum er gegn Ekvador en Curaçao og Fílabeinsströndin eru einnig í H-riðli.
Leikurinn gegn Ekvador verður spilaður á Met Life-leikvanginum í New York. Lestarmiðar frá miðbæ New York að leikvanginum eru vanalega ekki dýrir en verðið hækkar gríðarlega á meðan heimsmeistaramótið er í gangi.
Ríkisstjóri New Jersey segir að ástæðan fyrir þessum hækkunum sé að Fifa neiti að niðurgreiða kostnað almenningssamgangna. Þrátt fyrir að lestarmiðinn hækki gífurlega í verði hafa rútur ákveðið að lækka sín verð og fjölga ferðum í staðinn.
Þýska landsliðið ætlar að leggja saman í púkk og borga rútur fyrir 600 stuðningsmenn sem ætla að mæta á lokaleik riðilsins gegn Ekvador. Þetta er gert vegna þess hve dýrt það er að ferðast á milli.
Á síðustu tveimur heimsmeistaramótum, í Katar og Rússlandi, voru almenningssamgöngur milli aðdáendasvæða og leikja ókeypis. Bandaríkin lofuðu að gera slíkt hið sama þegar þau fengu umboðið til að halda heimsmeistaramótið. Árið 2023 breyttu þau hins vegar loforðinu og sögðu að aðdáendur gætu ferðast á kostnaðarverði. Svo virðist sem Bandaríkin hafi ekki getað staðið við það heldur.