Tveir sterkir póstar í liði Marokkó hafa hrökklast úr lestinni rétt fyrir komandi heimsmeistaramót.
Varnarmaðurinn Nayef Aguerd og kantmaðurinn Abde Ezzalzouli eru báðir meiddir og missa af mótinu sem hefst í kvöld.
Báðir hafa verið lykilmenn í landsliði Marokkó síðustu misseri og um töluverða blóðtöku að ræða.
Aguerd er leikmaður Marseille í Frakklandi, en lék áður með West Ham á Englandi. Hann hefur tekist á við nárameiðsli síðustu vikur en vonir um að hann myndi ná sér fyrir HM voru á sandi byggðar.
Hann tekur ekki þátt á mótinu og sömu sögu er að segja að Ezzalzouli sem tognaði á hné í æfingaleik við Noreg á dögunum.
Hinn 34 ára gamli Marwane Saadane tekur sæti Aguerd í hópnum en hann spilar fyrir Al-Fateh í Sádi-Arabíu.
Amine Sbai tekur sæti Ezzalzouli en hann er 25 ára gamall kantmaður Angers í Frakklandi og hefur leikið einn landsleik fyrir Marokkó.
Marokkó hefur leik á HM á laugardagskvöld er það mætir Brasilíu í C-riðli. Í þeim riðli eru einnig Skotland og Haíti.