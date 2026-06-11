Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 18:29 Jose Mourinho tekur við stórliði Real Madrid á ný og snýr aftur á Bernabeu-leikvanginn sem aðalþjálfari eftir þrettán ára fjarveru. Getty/Carlos Rodrigues José Mourinho er nú staðfestur sem þjálfari stórliðs Real Madrid og hefur skrifað undir þjálfarasamning út tímabilið 2028/29. Þetta tilkynnti spænska stórveldið á miðlum sínum. Seint á þriðjudagskvöld staðfesti Benfica að Mourinho væri á förum frá félaginu til að hefja sitt annað tímabil í Madríd. Í tilkynningu til kauphallarinnar kom fram að Portúgalinn væri keyptur laus fyrir fimmtán milljónir evra. 🚨 OFFICIAL: José Mourinho, confirmed by Real Madrid as new head coach with club statement.Benfica receive €15m fee.“The Board of Directors of Real Madrid C.F., meeting today, Thursday, June 11, and chaired by Florentino Pérez, has agreed to appoint José Mourinho as… pic.twitter.com/OMBInqeB1s— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026 Það jafngildir 2,3 milljörðum íslenskra króna miðað við gengi dagsins. Orðrómur um endurkomu Mourinho fór á kreik strax í apríl og nýlega staðfesti hinn valdamikli forseti Real Madrid, Florentino Pérez, að hann vildi fá hann aftur. Mourinho þjálfaði fótboltarisann í þrjú tímabil frá 2010 til 2013. Hann vann spænsku deildina og spænska bikarinn einu sinni á því tímabili. Pérez hefur lýst því yfir að Mourinho hafi lagt grunninn að velgengninni í Meistaradeildinni sem fylgdi í kjölfarið undir stjórn Carlo Ancelotti og Zinédine Zidane. Mourinho tekur við af Alvaro Arbeloa, sem fékk ábyrgðina þegar Xabi Alonso þurfti að yfirgefa Real Madrid í janúar. Comunicado Oficial: José Mourinho— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026 Spænski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Söguleg endurkoma Knicks Körfubolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Fleiri fréttir Mexíkó – Suður-Afríka | HM fer af stað í Mexíkóborg Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjá meira