Fótbolti

Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jose Mourinho tekur við stórliði Real Madrid á ný og snýr aftur á Bernabeu-leikvanginn sem aðalþjálfari eftir þrettán ára fjarveru.
Jose Mourinho tekur við stórliði Real Madrid á ný og snýr aftur á Bernabeu-leikvanginn sem aðalþjálfari eftir þrettán ára fjarveru. Getty/Carlos Rodrigues

José Mourinho er nú staðfestur sem þjálfari stórliðs Real Madrid og hefur skrifað undir þjálfarasamning út tímabilið 2028/29.

Þetta tilkynnti spænska stórveldið á miðlum sínum.

Seint á þriðjudagskvöld staðfesti Benfica að Mourinho væri á förum frá félaginu til að hefja sitt annað tímabil í Madríd. Í tilkynningu til kauphallarinnar kom fram að Portúgalinn væri keyptur laus fyrir fimmtán milljónir evra.

Það jafngildir 2,3 milljörðum íslenskra króna miðað við gengi dagsins.

Orðrómur um endurkomu Mourinho fór á kreik strax í apríl og nýlega staðfesti hinn valdamikli forseti Real Madrid, Florentino Pérez, að hann vildi fá hann aftur.

Mourinho þjálfaði fótboltarisann í þrjú tímabil frá 2010 til 2013. Hann vann spænsku deildina og spænska bikarinn einu sinni á því tímabili. Pérez hefur lýst því yfir að Mourinho hafi lagt grunninn að velgengninni í Meistaradeildinni sem fylgdi í kjölfarið undir stjórn Carlo Ancelotti og Zinédine Zidane.

Mourinho tekur við af Alvaro Arbeloa, sem fékk ábyrgðina þegar Xabi Alonso þurfti að yfirgefa Real Madrid í janúar.

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