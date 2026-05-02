Lyon tryggði í dag sæti sitt í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna í fótbolta með 3-1 sigri á Arsenal í Frakklandi. Liðið mætir annað hvort Barcelona eða Bayern Munchen í úrslitum.
Arsenal hafði unnið fyrri leikinn við Lyon 2-1 í Lundúnum og var því með forystuna fyrir leik dagsins í Lyon.
Miðvörðurinn stæðilegi Wendie Renard kom Lyon yfir um miðjan fyrri hálfleik af vítapunktinum og korteri síðar, á 36. mínútu, var önnur frönsk landsliðskona, Kadidiatou Diani á ferðinni og tvöfaldaði forystuna. Staðan í hálfleik 2-0 og 3-2 samanlagt í einvíginu, Lyon í vil.
Enska landsliðskonan Alessia Russo minnkaði muninn fyrir Arsenal korteri fyrir leikslok og jafnaði einvígið. Það stefndi í framlengingu allt þar til hin þýska Jule Brand skoraði það sem reyndist sigurmark einvígisins á 87. mínútu.
Lyon vann 3-1, einvígið 4-3, og er því komið í úrslit Meistaradeildarinnar. Á morgun kemur í ljós hvort ríkjandi Evrópumeistarar Barcelona eða Glódís Perla Viggósdóttir og stöllur hennar í Bayern Munchen mætir Lyon í úrslitum.
Staðan er 1-1 eftir fyrri leik liðanna í Þýskalandi en þau eigast við á Nývangi á morgun.
Lyon er sigursælasta lið í sögu Meistaradeildarinnar og hefur unnið keppnina átta sinnum, síðast 2022.