Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 07:30 Ruben Amorim á hliðarlínunni á Old Trafford á tíma sínum sem aðalþjálfari Manchester United. Getty/Carl Recine Rúben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfari Manchester United, er nú talinn líklegastur til að taka við stjórastarfinu hjá AC Milan. Portúgalinn hefur verið atvinnulaus síðan hann var rekinn frá United í janúar eftir erfiða fjórtán mánuði í starfi. Heimildarmenn nákomnir fyrrverandi stjóra Sporting höfðu áður slegið á sögusagnir um að hinn 41 árs gamli Amorim myndi snúa aftur til Benfica, félagsins sem hann lék með í sex ár og spilaði 154 leiki fyrir. Þrátt fyrir að ekkert samkomulag hafi verið gert hafa átt sér stað viðræður milli AC Milan og fulltrúa Amorim og er hann ofarlega á lista þeirra yfir kandídata til að taka við af Massimiliano Allegri, sem var rekinn í maí eftir að hafa ekki náð að tryggja sæti í Meistaradeildinni. AC Milan var með níu stiga forskot á fimmta sætið þegar liðið sigraði erkifjendurna í Internazionale í mars, en vann síðan aðeins þrjá af síðustu 10 leikjum sínum, fékk 10 stig og endaði að lokum stigi á eftir Como, sem hreppti síðasta Meistaradeildarsætið á lokadegi tímabilsins. Mauricio Pochettino, þjálfari bandaríska landsliðsins, hefur einnig verið orðaður við starfið, sem og Oliver Glasner, sem yfirgaf Crystal Palace eftir sigur liðsins á Rayo Vallecano í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu. Ef Amorim tæki við starfinu myndi hann mæta sínu gamla félagi á undirbúningstímabilinu, en AC Milan á að mæta United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst, viku áður en enska úrvalsdeildin hefst. Ítalski boltinn Manchester United Mest lesið Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Fótbolti Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Siggi Raggi með NSÍ á toppnum Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Fótbolti „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Stemningin á Times Square engri lík Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum Uppgjör: Markalaust jafntefli þrátt fyrir fjörugan leik Stórsigur í Stokkhómsslagnum Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Sjá meira