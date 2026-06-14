Fótbolti

Amorim talinn lík­legastur til að taka við AC Milan

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ruben Amorim á hliðarlínunni á Old Trafford á tíma sínum sem aðalþjálfari Manchester United.
Ruben Amorim á hliðarlínunni á Old Trafford á tíma sínum sem aðalþjálfari Manchester United. Getty/Carl Recine

Rúben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfari Manchester United, er nú talinn líklegastur til að taka við stjórastarfinu hjá AC Milan.

Portúgalinn hefur verið atvinnulaus síðan hann var rekinn frá United í janúar eftir erfiða fjórtán mánuði í starfi.

Heimildarmenn nákomnir fyrrverandi stjóra Sporting höfðu áður slegið á sögusagnir um að hinn 41 árs gamli Amorim myndi snúa aftur til Benfica, félagsins sem hann lék með í sex ár og spilaði 154 leiki fyrir.

Þrátt fyrir að ekkert samkomulag hafi verið gert hafa átt sér stað viðræður milli AC Milan og fulltrúa Amorim og er hann ofarlega á lista þeirra yfir kandídata til að taka við af Massimiliano Allegri, sem var rekinn í maí eftir að hafa ekki náð að tryggja sæti í Meistaradeildinni.

AC Milan var með níu stiga forskot á fimmta sætið þegar liðið sigraði erkifjendurna í Internazionale í mars, en vann síðan aðeins þrjá af síðustu 10 leikjum sínum, fékk 10 stig og endaði að lokum stigi á eftir Como, sem hreppti síðasta Meistaradeildarsætið á lokadegi tímabilsins.

Mauricio Pochettino, þjálfari bandaríska landsliðsins, hefur einnig verið orðaður við starfið, sem og Oliver Glasner, sem yfirgaf Crystal Palace eftir sigur liðsins á Rayo Vallecano í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu.

Ef Amorim tæki við starfinu myndi hann mæta sínu gamla félagi á undirbúningstímabilinu, en AC Milan á að mæta United í Wroclaw í Póllandi þann 15. ágúst, viku áður en enska úrvalsdeildin hefst.

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