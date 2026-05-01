Fjöldi viðbragðsbíla kom á vett­vang falsboðs

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fjöldi viðbraðgsbíla var sendur á vettvang. Vísir/Vilhelm

Lögreglubílar, sjúkrabílar og slökkviliðsbílar voru kallaðir út í Laugardal í kvöld vegna tilkynningar um reyk í íbúð.

Fjöldi viðbragðsbíla ók á forgangsakstri um hverfið en um falsboð reyndist vera að ræða. 

Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sagði að allt viðbragð hefði verið kallað aftur um leið og í ljós kom að engin væri eldurinn. 

