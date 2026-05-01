Fótbolti

Lang­þráður og lífsnauðsynlegur sigur Þóris og fé­laga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þórir Jóhann kom ekki við sögu í kvöld og hefur aðeins spilað 120 mínútur af fótbolta í Serie A í vetur. Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images

Lecce, lið Þóris Jóhanns Helgasonar, vann 2-1 sigur á botnliði Pisa í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld. Sigurinn gæti orðið til þess að liðið haldi sér í deildinni.

Öll þrjú mörk leiksins voru skoruð á 13 mínútna kafla snemma í síðari hálfleik. Sambíumaðurinn Lameck Banda kom Lecce yfir, Alsíringurinn Mehdi Léris jafnaði fjórum mínútum síðar fyrir Pisa og átta mínútum eftir það, á 65. mínútu skoraði Marokkóinn Walid Cheddira það sem reyndist sigurmark Lecce.

Þórir Jóhann kom ekki við sögu hjá Lecce í kvöld og hefur ekki spilað mínútu síðan í mars. Alls hefur hann aðeins byrjað einn leik fyrir liðið og komið inn á í sex til viðbótar.

Sigurinn er sá fyrsti hjá Lecce síðan 8. mars og þýðir að liðið er með 32 stig í 16. sæti deildarinnar, fjórum stigum á undan Cremonese sem í átjánda sætinu, fallsæti. Lecce á þrjá leiki eftir en Cremonese fjóra, þar á meðal einn við Lazio um helgina.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið