Fótbolti

Laun Infantino meira en þre­faldast á ára­tug

Valur Páll Eiríksson skrifar
Infantino er hér ásamt Donald Trump Bandaríkjaforseta. Náið samband þeirra hefur sætt gagnrýni víða. Alex Grimm/Getty Images

Laun Gianni Infantino, forseta FIFA, námu um 740 milljónum króna á síðasta ári auk fríðinda sem ekki eru gefin upp. Laun forsetans hafa meira en þrefaldast á áratug.

Greint er frá á danska miðlinum Politiken. Þar er rætt við Stanis Elsborg, forráðamanna samtakanna Play The Game, sem ætlað er að ýta undir lýðræði og gagnsæi innan íþrótta.

Elsborg hefur oft gagnrýnt stjórnarhætti FIFA í forsetatíð Infantino en forsetinn tilkynnti á ársþingi FIFA í Vancouver í vikunni að hann hygðist bjóða sig fram til endurkjörs í forsetakosningum á næsta ári.

Infantino tók við forsetastólnum af Sepp Blatter sem fór með skömm eftir mikið hneyksli sem skók sambandið árið 2015, þar sem allir hæstráðendur þess voru ýmist ákærðir eða sakaðir um mútuþægni og önnur brot í starfi.

FIFA fór í naflaskoðun í kjölfarið og fjölmargar breytingar hafa verið gerðar á stjórnarháttum þess, í það minnsta á blaði. Infantino hefur aftur á móti verið sakaður um að vinda hægt og rólega ofan af öllum bótum þann áratug sem hann hefur setið á forsetastóli síðan.

Elsborg bendir á að laun Infantino hafi þrefaldast í forsetatíð hans og nemi átta milljónum Bandaríkjadala á ári, um 740 milljónum króna, og ofan á það bætist margskoar fríðindi sem ekki eru gefin upp. Gagnsæið sé ekki meira en svo.

Launin séu rúmlega þrefalt hærri en þegar Infantino tók við sem forseti fyrir áratug og séu tvöfalt hærri en árslaun forseta Knattspyrnusambands Evrópu, Aleksandr Ceferin, sem fái um fjórar milljónir dala í laun.

„Hvar endar þetta?“ spyr Jules Boykoff, prófessor í stjórnmálafræði, í grein Politiken.

„Spurning mín til hans er, hvenær hættir hann að þurfa meiri peninga? Hvenær hættir hann að þurfa launahækkanir? Og hvenær mun hann í staðinn gefa þessa peninga til grasrótarhópa sem spila og styðja fótbolta?“ bætir Boykoff við.

FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið