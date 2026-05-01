Sendi ekki reikning og fær því ekki greitt

Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir Jón Gnarr ekki hafa sent reikning á Ríkisútvarpið vegna umdeilds grínatriðis í Vikunni með Gísla Marteini og þar af leiðandi hafi hann ekki fengið greitt fyrir það. Hefði hann sent reikning hefði hann, líkt og aðrir listamenn sem koma fram í þáttunum, fengið laun.
Í samtali við fréttastofu ítrekar Stefán það sem fram kom í fundargerð Ríkisútvarpsins í lok mars um að allir sem koma fram í sjónvarpsþáttum Rúv, hvort sem það eru tónlistarmenn eða skemmtikraftar, fái greitt fyrir það samkvæmt gildandi taxta. Greiðslan sé þó háð því að viðkomandi sendi Ríkisútvarpinu reikning.
Þar sem Jón Gnarr hafi ekki sent reikning hafi hann ekki fengið laun fyrir innslagið.
Málið snýr að innslagi í dagskrárliðnum Fréttir vikunnar í Vikunni með Gísla Marteini þann 20. mars. Í innslaginu ræðir hann við Tvíhöfðabræðurna Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson í hlutverki tvíeykisins Plató, sem er andvígt þjóðaratkvæðagreiðslu um inngöngu í ESB.
Í áðurnefndri fundargerð stjórnar Rúv segir orðrétt að Jón Gnarr „fái eins og aðrir skemmtikraftar sem séu með skemmtiatriði í þáttunum RÚV greitt fyrir sína framkomu í þættinum.“
Í frétt Mbl.is í gær er ályktað út frá þessum orðum að Jón Gnarr hafi fengið greitt fyrir innslagið. Fundurinn fór fram fimm dögum eftir að innslagið var sýnt og því er líklegt að ekki hafi legið fyrir þá hvort Jón ætti eftir að senda reikning eða ekki.
Jón Gnarr baðst undan viðtali vegna málsins í gær en birti í gærkvöldi færslu á Facebook þar sem hann sagðist margoft hafa komið fram í Vikunni með Gísla Marteini og aldrei þegið krónu fyrir. Hann skaut fast á Morgunblaðið og sakaði það um óvandaða blaðamennsku og „pólitískan hráskinnaleik.“