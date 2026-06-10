Nokkur mál varðandi brot á áfengislögum eru til afgreiðslu á ákærusviði lögreglunnar. Engin ákæra hefur verið gefin út í slíkum málum frá því í apríl.
Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi.
Hildur segist ekki geta greint frá fjölda mála á borði ákærusviðs en segir tilvikin ekki mörg. Hún segir málin þó varða mismunandi einstaklinga eða fyrirtæki.
Engar ákærur hafa verið gefnar út síðan í slíkum málum frá því að Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, var sakfelldur fyrr á árinu fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay og hlaut 100 þúsund króna sekt fyrir brot á áfengislögum.
Að mati dómara var fyrirkomulagi áfengissölu félaganna Kjútís ehf. og Icelandic Trading Company b.v., sem starfrækir vef Smáríkisins, beinlínis komið á til þess að komast fram hjá einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis. Engu breyti þótt alþingismenn og ráðherrar segi slíkt fyrirkomulag löglegt.