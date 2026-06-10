Innlent

Enn bólar ekkert á fleiri á­kærum vegna net­verslunar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hildur Sunna Pálmadóttir er sviðsstjóri ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hildur Sunna Pálmadóttir er sviðsstjóri ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Einar

Nokkur mál varðandi brot á áfengislögum eru til afgreiðslu á ákærusviði lögreglunnar. Engin ákæra hefur verið gefin út í slíkum málum frá því í apríl. 

Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi.

Hildur segist ekki geta greint frá fjölda mála á borði ákærusviðs en segir tilvikin ekki mörg. Hún segir málin þó varða mismunandi einstaklinga eða fyrirtæki. 

Engar ákærur hafa verið gefnar út síðan í slíkum málum frá því að Vilhjálmur Forberg Ólafsson, forsvarsmaður áfengisnetverslunarinnar Smáríkisins, var sakfelldur fyrr á árinu fyrir að hafa selt eina þriggja lítra belju af chardonnay og hlaut 100 þúsund króna sekt fyrir brot á áfengislögum. 

Að mati dómara var fyrirkomulagi áfengissölu félaganna Kjútís ehf. og Icelandic Trading Company b.v., sem starfrækir vef Smáríkisins, beinlínis komið á til þess að komast fram hjá einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis. Engu breyti þótt alþingismenn og ráðherrar segi slíkt fyrirkomulag löglegt.

Áfengi Netverslun með áfengi Dómsmál Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið