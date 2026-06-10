Innlent

Í beinni: Eld­hús­dags­um­ræður á Al­þingi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Alþingi kveður senn skjáinn og þingmenn halda í sumarleyfi, en fyrst er það sumarboðinn ljúfi: eldhúsdagsumræður.
Alþingi kveður senn skjáinn og þingmenn halda í sumarleyfi, en fyrst er það sumarboðinn ljúfi: eldhúsdagsumræður. Vísir/Vilhelm

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) fara fram á Alþingi í kvöld og verða sendar út í beinu streymi á Vísi. Útsendingin hefst klukkan 19:40.

Eldhúsdagsumræður fara venju samkvæmt fram undir lok þingvetrar og halda þingmenn úr öllum flokkum ræður. Samkvæmt starfsáætlun verður þingi slitið á föstudag. Stór mál liggja þó enn ósamþykkt og er alls óljóst hvort áætlunin haldi.

Umræðurnar skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur átta mínútur í fyrri umferð og fimm mínútur í seinni umferð. Þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur fimm mínútur.

Röð flokkanna í umræðunum og ræðumenn þeirra eru eftirfarandi:



Sjálfstæðisflokkur

Guðrún Hafsteinsdóttir, 2. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð

Bryndís Haraldsdóttir, 1. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í seinni umferð

Samfylkingin

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, í fyrri umferð

Ása Berglind Hjálmarsdóttir, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð

Miðflokkurinn

Snorri Másson, 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í fyrri umferð

Karl Gauti Hjaltason, 4. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð

Viðreisn

Pawel Bartoszek, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, í fyrri umferð

María Rut Kristinsdóttir, 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í seinni umferð

Framsóknarflokkur

Stefán Vagn Stefánsson, 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í fyrri umferð

Ingibjörg Isaksen, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð

Flokkur fólksins

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, 1. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð

Sigurður Helgi Pálmason, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð

Þingmaður utan flokka

Guðmundur Ingi Kristinsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í fyrri umferð

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