Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) fara fram á Alþingi í kvöld og verða sendar út í beinu streymi á Vísi. Útsendingin hefst klukkan 19:40.
Eldhúsdagsumræður fara venju samkvæmt fram undir lok þingvetrar og halda þingmenn úr öllum flokkum ræður. Samkvæmt starfsáætlun verður þingi slitið á föstudag. Stór mál liggja þó enn ósamþykkt og er alls óljóst hvort áætlunin haldi.
Umræðurnar skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur átta mínútur í fyrri umferð og fimm mínútur í seinni umferð. Þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur fimm mínútur.
Sjálfstæðisflokkur
Guðrún Hafsteinsdóttir, 2. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð
Bryndís Haraldsdóttir, 1. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í seinni umferð
Samfylkingin
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, í fyrri umferð
Ása Berglind Hjálmarsdóttir, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð
Miðflokkurinn
Snorri Másson, 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í fyrri umferð
Karl Gauti Hjaltason, 4. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð
Viðreisn
Pawel Bartoszek, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, í fyrri umferð
María Rut Kristinsdóttir, 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í seinni umferð
Framsóknarflokkur
Stefán Vagn Stefánsson, 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í fyrri umferð
Ingibjörg Isaksen, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð
Flokkur fólksins
Ásthildur Lóa Þórsdóttir, 1. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrri umferð
Sigurður Helgi Pálmason, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð
Þingmaður utan flokka
Guðmundur Ingi Kristinsson, 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í fyrri umferð