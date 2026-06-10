Náttúruminjasafn og Náttúrufræðistofnun renna saman Árni Sæberg skrifar 10. júní 2026 13:12 Náttúruminjasafn Íslands er til húsa á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hafa ákveðið að vinna að sameiningu Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu frumathugunar. Ítrekað hefur verið bent á skörun verkefna stofnananna tveggja, meðal annars í skýrslum Ríkisendurskoðunar. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að stofnanirnar tvær séu ólíkar að stærð og umfangi. Náttúrufræðistofnun sé öflug rannsóknar- og þekkingastofnun með um áttatíu stöðugildi víðsvegar um landið. Náttúruminjasafn Íslands sé lítil stofnun með um átta stöðugildi, sé höfuðsafn á sviði náttúrufræða og hafi ríkt hlutverk sem slíkt. Í nóvember 2025 hafi menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra skipað stýrihóp um gerð frumathugunar um sameiningu Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar. Hópurinn hafi skilað niðurstöðum í lok mars en skýrsluna megi nálgast hér. „Niðurstöður frumathugunarinnar sýna að veruleg tækifæri felast í sameiningu stofnananna. Með henni gæti orðið til öflug og heildstæð þekkingarstofnun um náttúru Íslands sem sameinar rannsóknir, vöktun, varðveislu og miðlun. Slík stofnun myndi styrkja innviði þekkingarsköpunar um íslenska náttúru, efla fræðslu og upplýsingamiðlun til almennings og skólasamfélagsins og styðja við stefnumótun í náttúruvernd, líffræðilegri fjölbreytni og loftslagsmálum.“ Á grundvelli þessarar vinnu hafi verið ákveðið að hefja formlegan undirbúning að sameiningu stofnananna og vinna að þeim lagabreytingum og öðrum ráðstöfunum sem nauðsynlegar séu til að hún geti orðið að veruleika. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Rekstur hins opinbera Söfn Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Hvetur almenning til að vera á varðbergi Náttúruminjasafn og Náttúrufræðistofnun renna saman Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Ríkisstjórnin beri ábyrgð á hindrunum Þórkötlu Óviðunandi að ákveðnir hópar barna búi enn við svo mikið úrræðaleysi Nýttu takmarkanir á sjúkraflugi til að þrýsta á borgina Ósáttir Grindvíkingar og undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði að komast á fullt Fleiri andvígir inngöngu í ESB Þorsteinn Ólafsson er látinn Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Sjá meira