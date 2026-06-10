Innlent

Náttúruminjasafn og Náttúru­fræði­stofnun renna saman

Árni Sæberg skrifar
Náttúruminjasafn Íslands er til húsa á Seltjarnarnesi.
Náttúruminjasafn Íslands er til húsa á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hafa ákveðið að vinna að sameiningu Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu frumathugunar. Ítrekað hefur verið bent á skörun verkefna stofnananna tveggja, meðal annars í skýrslum Ríkisendurskoðunar.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að stofnanirnar tvær séu ólíkar að stærð og umfangi. Náttúrufræðistofnun sé öflug rannsóknar- og þekkingastofnun með um áttatíu stöðugildi víðsvegar um landið. Náttúruminjasafn Íslands sé lítil stofnun með um átta stöðugildi, sé höfuðsafn á sviði náttúrufræða og hafi ríkt hlutverk sem slíkt.

Í nóvember 2025 hafi menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra skipað stýrihóp um gerð frumathugunar um sameiningu Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar. Hópurinn hafi skilað niðurstöðum í lok mars en skýrsluna megi nálgast hér.

„Niðurstöður frumathugunarinnar sýna að veruleg tækifæri felast í sameiningu stofnananna. Með henni gæti orðið til öflug og heildstæð þekkingarstofnun um náttúru Íslands sem sameinar rannsóknir, vöktun, varðveislu og miðlun. Slík stofnun myndi styrkja innviði þekkingarsköpunar um íslenska náttúru, efla fræðslu og upplýsingamiðlun til almennings og skólasamfélagsins og styðja við stefnumótun í náttúruvernd, líffræðilegri fjölbreytni og loftslagsmálum.“

Á grundvelli þessarar vinnu hafi verið ákveðið að hefja formlegan undirbúning að sameiningu stofnananna og vinna að þeim lagabreytingum og öðrum ráðstöfunum sem nauðsynlegar séu til að hún geti orðið að veruleika.

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