Innlent

Ó­sáttir Grind­víkingar og undir­búningur fyrir þjóðar­at­kvæði að komast á fullt

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka til Grindavíkur hafa hætt við vegna ákvörðunar fasteignafélagsins Þórkötlu um að takmarka gistiheimildir í bænum.

Í hádegisfréttum verður rætt við stjórnarmann í Járngerði, hagsmunasamtökum Grindvíkinga sem gagnrýnir stjórnvöld fyrir seinagang í málinu.

Einnig verður rætt við framkvæmdastjóra Festu sem segir mikil samlegðaráhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgu hér á landi.

Undirbúningur fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu er að komast á fullt. Við heyrum í framkvæmdastjóra Landskjörstjórnar sem hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif á umræðuna.

Í sportinu verður farið yfir landsleikina í fótbolta sem háðir voru í gær þar sem Ísland lá fyrir heimsmeisturum í kvenna- og karlaflokki.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 10. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið