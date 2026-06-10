Sturlaugur Haraldsson hefur verið ráðinn sem bæjarstjóri Akraneskaupstaðar. Tillaga þess efnis var samþykkt á fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar.
Sturlaugur er fæddur og uppalinn á Akranesi en hefur að mestu búið í Bretlandi síðustu tvo áratugi. Hann lék á árum með knattspyrnuliði ÍA, fagnaði fjölmörgum Íslands- og bikarmeistaratitlum með liðinu og er í hópi leikjahæstu manna í sögu félagsins. Hann hefur starfað við stjórnun sjávarútvegsfyrirtækja hérlendis og erlendis, nú síðast sem framkvæmdastjóri Akranes Coastline ehf.
„Það kom nokkuð óvænt upp þegar bæjarstjórn bauð mér starf bæjarstjóra. Eftir góða umhugsun ákvað ég að stökkva til og þiggja boðið,“ er haft eftir Sturlaugi í fréttatilkynningu.
„Mér þykir gríðarlega vænt um bæinn minn og fólkið sem hér býr. Þetta er skemmtilegt tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi mitt og ég vona sannarlega að ég geti gert eitthvað gagn.“
Hann sé ákveðinn í að verða bæjarstjóri allra Skagamanna.
Haraldur Benediktsson var bæjarstjóri Akraness en hann hætti í apríl til að fara í framboð í Hvalfjarðarsveit. Steinar Adolfsson, sviðsstjóri fjármála- og þjónustusviðs og staðgengill bæjarstjóra, var starfandi bæjarstjóri yfir kosningarnar.