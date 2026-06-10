Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Freyja Þórisdóttir skrifar 10. júní 2026 15:04 Vilhjálmur H. Vilhjálmsson gætti hagsmuna Eljumanna en Gísli Tryggvason stóð vaktina fyrir Hjálmar í dómssal. Vísir Hæstiréttur hefur hafnað áfrýjunarleyfisbeiðni Elju starfsmannaþjónustu vegna dóms Landsréttar í máli sem til kom vegna ummæla Hjálmars Friðrikssonar blaðamanns í frétt á Samstöðinni. Ummælin voru í tengslum við andlát sextugs Pólverja í bruna á Funahöfða í október 2023 en í máli Elju er fjallað um að Hjálmar hafi gengið hvað lengst þegar hann skrifaði að nútíma þrælahald, sem Elja stundi, hafi „nú dregið mann til dauða á Íslandi.“ Dómur Landsréttar féll í mars fyrr á þessu ári. Þar var Hjálmar sýknaður af stefnu Elju starfsmannaþjónustu, sem er félag fjárfestanna Arnars Haukssonar, Jóns Einars Eyjólfssonar og Péturs Árna. Í kjölfar dóms Landréttar leitaði Elja til Hæstiréttur sem hefur nú hafnað beiðni Elju um að málið verði tekið upp að nýju. Í ákvörðun Hæstaréttar segir að „hvorki verði séð að málsmeðferð fyrir Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant né að dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að formi eða efni“. Fréttirnar á vef Samstöðvarinnar þar sem ummælin voru látin falla birtust með fyrirsögnunum „Arnar, Pétur Árni og Jón Einar eru nútíma þrælahaldarar“ og „Lést í húsi Péturs, Jóns Einars og Arnars“. Ummælin sem félagið krafðist þess að yrðu dæmd dauð og ómerk voru: Sannleikurinn er þó að Elja stundar nútíma þrælahald, sem hefur nú dregið mann til dauða á Íslandi Nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo er raunin með Elju. Í máli Elju féllst Landsréttur á það með héraðsdómi að við heildstætt mat á ummælum Hjálmars yrði að leggja til grundvallar að þau hefðu verið liður í almennri þjóðfélagsumræðu um aðstæður og aðbúnað erlends verkafólks hér á landi, einkum búsetuaðstæður þess, að umræða um þessi atriði ætti erindi við almenning og að mikilvægt væri að hún færi fram. Óumdeilt væri að eigendur hefðu á undanförnum árum, í gegnum félög sín á borð við Elju, rekið starfsmannaleigu og leigt út húsnæði til erlends verkafólks, auk þess sem fyrir lægi að mikil umsvif hefðu fylgt starfsemi þeirra. Alltaf einhverjir menn sem beri ábyrgð Það var þann 16. október 2023 sem eldur kom upp í iðnaðarhúsnæði í Funahöfða í Reykjavík. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans en fjöldi fólks bjó í húsinu, að megninu til erlent verkafólk. Einn slasaðist alvarlega og lést af sárum sínum. Hjálmar sagði í samtali við blaðamann Vísis í mars síðastliðinn að honum þætti ótrúlegt að hafa verið dreginn fyrir dóm fyrir að hafa greint frá staðreyndum málsins vegna brunans. Málið sýni fram á hverjir beri í raun ábyrgð vegna málsins, það sé ekki fyrirtæki eða stofnanir heldur einstaklingar af holdi og blóði. Fram kom í fréttum í kringum eldsvoðann að húsnæðið væri að mestu í eigu tveggja félaga í eigu þriggja manna: Péturs Árna Jónssonar, framkvæmdastjóra Heildar fasteignafélagsins og aðaleiganda útgáfufélags Viðskiptablaðsins, Jóns Einars Eyjólfssonar, stjórnarmanns hjá Elju starfsmannaþjónustu, og Arnars Haukssonar, sem starfað hefur sem stjórnandi hjá Elju. „Það er ákveðinn galli hjá mörgum blaðamönnum að velja að nefna alltaf stofnanir og hús, sem þýðir ekki neitt. Það eru alltaf einhverjir menn sem bera ábyrgð. Þarna eru menn sem bera ábyrgð, ekki bara fyrirtæki úti í bæ, menn sem eiga Viðskiptablaðið. Þetta er allt tengt, það er hugsunin mín með því að birta nöfn og andlit, það er alltaf fólk á bak við allar ákvarðanir,“ sagði Hjálmar sömuleiðis. 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