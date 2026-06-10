Innlent

Ferðum Ís­lendinga til út­landa fækkar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ekkert lát virðist vera á ferðum Bandaríkjamanna til og frá landinu en tæplega þriðjungur þeirra sem flugu af landi brott í maí voru bandarískir.
Ekkert lát virðist vera á ferðum Bandaríkjamanna til og frá landinu en tæplega þriðjungur þeirra sem flugu af landi brott í maí voru bandarískir. vísir/vilhelm

Frá áramótum hafa brottfarir Íslendinga verið um fimmtíu og níu þúsund, en það eru 11 prósent færri brottfarir en í maí síðasta árs. Samkvæmt nýjustu tölum Ferðamálastofu voru um hundrað sextíu og þrjú þúsund brottfarir erlendra farþega frá Keflavíkurflugvelli í maí. Það er svipaður fjöldi og í sama mánuði í fyrra. 

Er þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu á vef Ferðamálastofu en þar segir einnig að Bandaríkjamenn hafi verið tæplega þriðjungur þeirra sem flugu af landi brott í maí. Þeir voru um fimmtíu og tvö þúsund talsins en það samsvarar 31,8 prósentum allra brottfara erlendra farþega sem fóru frá landinu í maí.

Næst fjölmennasti hópurinn eru Bretar, um tólf þúsund talsins eða 7,3 prósent af heild og því um 3,6 prósentum færri en á sama tíma í fyrra. Þá voru Þjóðverjar þriðji fjölmennasti hópurinn sem stóð að baki um tíu þúsund brottförum eða 6,1 prósent af öllum brottförum erlendra farþega í maí en jafnframt 3,6 prósentum færri en í maí í fyrra.

Brottfarir erlendra farþega frá áramótum hafa verið um sjö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund en samkvæmt Ferðamálastofu er það svipaður fjöldi og á sama tímabili, janúar til maí, í fyrra. Íslenskir ferðalangar sem fóru héðan það sem af er liðið ári eru um tvö hundruð fjörutíu og átta þúsund. Það eru 14,5 prósentum færri en í fyrra.

Flug Keflavíkurflugvöllur

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