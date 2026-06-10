Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Freyja Þórisdóttir skrifar 10. júní 2026 13:33 Ekkert lát virðist vera á ferðum Bandaríkjamanna til og frá landinu en tæplega þriðjungur þeirra sem flugu af landi brott í maí voru bandarískir. vísir/vilhelm Frá áramótum hafa brottfarir Íslendinga verið um fimmtíu og níu þúsund, en það eru 11 prósent færri brottfarir en í maí síðasta árs. Samkvæmt nýjustu tölum Ferðamálastofu voru um hundrað sextíu og þrjú þúsund brottfarir erlendra farþega frá Keflavíkurflugvelli í maí. Það er svipaður fjöldi og í sama mánuði í fyrra. Er þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu á vef Ferðamálastofu en þar segir einnig að Bandaríkjamenn hafi verið tæplega þriðjungur þeirra sem flugu af landi brott í maí. Þeir voru um fimmtíu og tvö þúsund talsins en það samsvarar 31,8 prósentum allra brottfara erlendra farþega sem fóru frá landinu í maí. Næst fjölmennasti hópurinn eru Bretar, um tólf þúsund talsins eða 7,3 prósent af heild og því um 3,6 prósentum færri en á sama tíma í fyrra. Þá voru Þjóðverjar þriðji fjölmennasti hópurinn sem stóð að baki um tíu þúsund brottförum eða 6,1 prósent af öllum brottförum erlendra farþega í maí en jafnframt 3,6 prósentum færri en í maí í fyrra. Brottfarir erlendra farþega frá áramótum hafa verið um sjö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund en samkvæmt Ferðamálastofu er það svipaður fjöldi og á sama tímabili, janúar til maí, í fyrra. Íslenskir ferðalangar sem fóru héðan það sem af er liðið ári eru um tvö hundruð fjörutíu og átta þúsund. Það eru 14,5 prósentum færri en í fyrra. Flug Keflavíkurflugvöllur Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Hvetur almenning til að vera á varðbergi Náttúruminjasafn og Náttúrufræðistofnun renna saman Uggur í ferðaþjónustu fyrir vestan: „Sjö afbókanir í nótt, fjórar á morgun“ Ríkisstjórnin beri ábyrgð á hindrunum Þórkötlu Óviðunandi að ákveðnir hópar barna búi enn við svo mikið úrræðaleysi Nýttu takmarkanir á sjúkraflugi til að þrýsta á borgina Ósáttir Grindvíkingar og undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði að komast á fullt Fleiri andvígir inngöngu í ESB Þorsteinn Ólafsson er látinn Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Sjá meira