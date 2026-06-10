Matvara hefur hækkað meira á Íslandi en annars staðar í Evrópu undanfarin fimm ár, samkvæmt greiningu Samkeppniseftirlitsins. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir stjórnvöld geta gert mun meira til að bregðast við þróuninni.
Rússar virðast byggja upp hernaðargetu sína nálægt landamærum Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkisfjölmiðla og eistneska miðilsins Delfi sýnir breytingar á að minnsta kosti fimm stöðum frá árinu 2022.
Við verðum í beinni útsendingu frá bökkum Vatnsdalsár, þar sem Eric Clapton er fastagestur á hverju sumri, og tökum stöðuna á laxveiðisumrinu með Kristjáni Má Unnarssyni.
Þá fjöllum við um falska aðganga, þjarka og skipulagða upplýsingaóreiðu á netinu. Greiningardeild ríkislögreglustjóra telur líklegt að erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB.
Og Oddur Ævar ræðir við bandaríska vísindamenn frá NASA, sem verða með umfangsmikið verkefni hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn verður í hámarki.Í Ísland í dag kíkjum við í heimsókn í hesthúsið hennar Áslaugar Örnu og förum á trúnó með fyrrverandi ráðherranum sem sagði af sér þingmennsku í síðustu viku. Við ræðum ferilinn og framtíðina á meðan Tómas Arnar skellir sér í reiðtúr með Áslaugu sem ríður út sólsetrið og kveður svið þingsins.
Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis á slaginu hálf sjö.