Fleiri andvígir inngöngu í ESB Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. júní 2026 11:25 Kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hlynntastir inngöngu, en alls 72 prósent kjósenda beggja flokka segjast hlynntir inngöngu. Vísir/Anton Brink Meirihluti þeirra sem taka afstöðu í nýrri skoðanakönnun eru andvígir aðild Íslands að Evópusambandinu. Gallup kannaði afstöðu landsmanna til aðildar Íslands að Evrópusambandinu í nýrri könnun fyrir Viðskiptablaðið. Þegar litið er á þá sem tóku afstöðu eru 54 prósent andvíg en 46 prósent fylgjandi inngöngu Íslands. Í könnun Gallup var spurt: Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópusambandið (ESB)? Þegar litið er til allra svara í könnunninni eru 39 prósent fylgjandi, 47 prósent andvíg og 13 prósent svöruðu hvorki fylgjandi né andvíg aðild Íslands í ESB. Lítil breyting hefur orðið á afstöðu landsmanna til inngöngu í Evrópusambandið frá síðustu könnun Viðskiptablaðsins frá því í byrjun apríl. Þar sögðust 40 prósent hlynnt inngöngu, 47 prósent andvíg og 13 prósent sögðust hvorki vera andvíg né hlynnt inngöngu. Kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hlynntastir inngöngu, en alls 72 prósent kjósenda beggja flokka segjast hlynntir inngöngu. Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Samfylkingin Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent Rússar vígbúast við mörk Norðurlanda Erlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Þorsteinn Ólafsson er látinn Innlent Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Fleiri fréttir Ríkisstjórnin beri ábyrgð á hindrunum Þórkötlu Óviðunandi að ákveðnir hópar barna búi enn við svo mikið úrræðaleysi Nýttu takmarkanir á sjúkraflugi til að þrýsta á borgina Ósáttir Grindvíkingar og undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði að komast á fullt Fleiri andvígir inngöngu í ESB Þorsteinn Ólafsson er látinn Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Sjá meira