Innlent

Fleiri and­vígir inn­göngu í ESB

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hlynntastir inngöngu, en alls 72 prósent kjósenda beggja flokka segjast hlynntir inngöngu.
Kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hlynntastir inngöngu, en alls 72 prósent kjósenda beggja flokka segjast hlynntir inngöngu. Vísir/Anton Brink

Meirihluti þeirra sem taka afstöðu í nýrri skoðanakönnun eru andvígir aðild Íslands að Evópusambandinu.

Gallup kannaði afstöðu landsmanna til aðildar Íslands að Evrópusambandinu í nýrri könnun fyrir Viðskiptablaðið. Þegar litið er á þá sem tóku afstöðu eru 54 prósent andvíg en 46 prósent fylgjandi inngöngu Íslands.

Í könnun Gallup var spurt: Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópusambandið (ESB)?

Þegar litið er til allra svara í könnunninni eru 39 prósent fylgjandi, 47 prósent andvíg og 13 prósent svöruðu hvorki fylgjandi né andvíg aðild Íslands í ESB. 

Lítil breyting hefur orðið á afstöðu landsmanna til inngöngu í Evrópusambandið frá síðustu könnun Viðskiptablaðsins frá því í byrjun apríl. Þar sögðust 40 prósent hlynnt inngöngu, 47 prósent andvíg og 13 prósent sögðust hvorki vera andvíg né hlynnt inngöngu. 

Kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hlynntastir inngöngu, en alls 72 prósent kjósenda beggja flokka segjast hlynntir inngöngu. 

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