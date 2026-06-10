Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir ríkisstjórnina afvegaleiða með áherslu sinni á Evrópusambandsaðild. Evran sé engin töfralausn og ríkisstjórninni færi betur að horfa sér nær og taka til í ríkisfjármálunum.
„Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið,“ sagði Guðrún sem skaut föstum skotum að ríkisstjórninni.
„Þegar ríkisstjórnin stendur frammi fyrir vanda skipar hún starfshóp. Þegar hún þarf að taka afstöðu pantar hún skýrslu. Og á meðan er athyglinni beint að Evrópusambandinu og evrunni, eins og þar sé einfaldari leið en að taka erfiðar ákvarðanir í ríkisrekstri.“
„Fyrir rúmu ári kynnti ríkisstjórnin 57 hagræðingartillögur sem áttu að skila tugum milljarða í sparnað. Nú liggur fyrir að aðeins fimm þeirra hafa komið til framkvæmda. Það er auðvelt að kynna hagræðingu á blaðamannafundi. Erfiðara er að hrinda henni í framkvæmd.“
„Ríkisstjórnin verður að draga úr útgjöldum, hætta að velta kostnaði yfir á heimili og fyrirtæki, einfalda regluverk og treysta atvinnulífinu.“
Guðrún segir þjóðina hafa sent skýr skilaboð í sveitarstjórnarkosningum.
„Fólk vill að stjórnvöld virði skattfé almennings og skili lausnum sem virka. Þessi skilaboð heyrðust skýrt í Reykjavík en einnig víða um land. Þau sýna að sjálfstæðisstefnan á brýnt erindi við fólkið í landinu.“
Guðrún hvetur kjósendur til að segja nei í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Spurningin er í raun einföld: Hver á að fara með lokaákvörðunarvaldið í málefnum Íslands? Ekki hvort við eigum að eiga samskipti við aðrar þjóðir heldur hver tekur ákvarðanir fyrir Ísland.“
„Fullveldið gerir okkur kleift að ráða auðlindum okkar, móta eigin stefnu, gera eigin samninga og bregðast hratt við þegar aðstæður breytast. Við eigum ekki að færa okkur úr bílstjórasætinu í aftursætið þegar kemur að framtíð Íslands.“
„Afstaða Sjálfstæðisflokksins er skýr. Við viljum vinna með Evrópu. En við viljum ekki að lokaákvarðanir um fiskimiðin, landbúnaðinn, tollamál, viðskiptastefnu og framtíð íslensks atvinnulífs færist frá Íslandi.“
Guðrún segir að Ísland verði áfram virkt í alþjóðasamstarfi.
„En samstarf er ekki það sama og sambandsaðild.“
„Við vinnum með Evrópu, en ákvarðanir um Ísland verða áfram teknar á Íslandi.“