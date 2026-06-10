Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðings, málið hafi verulega almenna þýðingu. Steina var í lok febrúar sakfelld í Landsrétti fyrir manndráp af gáleysi.
Steina var ákærð fyrir að hafa banað sjúklingi á geðdeild Landspítala árið 2021 með því að hella næringardrykk upp í munn hans. Sjúklingurinn var kona á sextugsaldri.
Hæstiréttur telur að málið hafi verulega almenna þýðingu fyrir heilbrigðisstarfsfólk og ábyrgð þess að lögum við alvarlegar og krefjandi aðstæður. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur sagt áhrif dómsins á stéttina vera gríðarleg.
Málið hefur velkst um dómskerfið en Landsréttur ógilti fyrri dóm Héraðsdóms. Honum hafi borið að skoða hvort Steina hefði gerst sek um manndráp af gáleysi. Ákæruvaldið hafði upprunalega aðeins ákært fyrir manndráp af ásetningi en ekki gert varakröfu um sakfellingu um manndráp af gáleysi.
Það var síðan í lok febrúar þessa árs að Landsréttur sakfelldi Steinu fyrir manndráp af gáleysi. Henni var þó ekki gerð refsing. Lögmaður hennar, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lýsti þá yfir að dóminum yrði áfrýjað til Hæstaréttar.
Vilhjálmur segir að brotið hefði verið á grundvallarréttindum skjólstæðings síns til réttlátrar málsmeðferðar. Til að mynda sé óeðlilegt að Landspítalinn komi bæði að málinu sem sá aðili sem tilkynnti málið upprunalega til lögreglu og sá sem framkvæmdi réttarkrufningu á hinni látnu.
Landsréttur hefur staðfest sakfellingu Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðingur fyrir manndráp af gáleysi fyrir hlut hennar í andláti sjúklings á geðdeild Landspítalans árið 2021. Henni er ekki gerð refsing.
Steina Árnadóttir hjúkrunarfræðingur sýndi af sér stórfellt gáleysi þegar hún hellti næringardrykk upp í sjúkling með þeim afleiðingum að hann kafnaði.
Steina Árnadóttir hjúkrunarfræðingur hefur verið sakfelld fyrir manndráp af gáleysi fyrir hlut sinn í andláti sjúklings á geðdeild Landspítalans árið 2021. Henni er ekki gerð refsing.