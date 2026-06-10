Heitavatnslaust verður í Vesturbæ, Miðborg og hluta af Hlíðum í kvöld, 10. júní, klukkan 22:00 og fram undir morgun fimmtudags, 11. júní.
Þetta segir í tilkynningu frá Veitum. Heitavatnsleysið stafar af viðhaldi á tengingu við dælustöð í Öskjuhlíð.
Einnig má búast við þrýstingsfalli á heitu vatni meðan á viðhaldi stendur í Hlíðum og Holtum, segir í tilkynningunni frá Veitum.
Fólki er bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju.