Innlent

Ríkis­stjórnin beri á­byrgð á hindrunum Þór­kötlu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Grindavíkurbæ.
Frá Grindavíkurbæ. Vísir/Sigurjón

Fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka til Grindavíkur hafa hætt við vegna ákvörðunar fasteignafélagsins Þórkötlu um að takmarka gistiheimildir í bænum. Þetta segir stjórnarmaður í hagsmunasamtökunum Járngerði sem skorar á ríkisstjórn Íslands að bregðast við þegar í stað.

Í tilkynningu skorar Járngerður, sem eru hagsmunasamtök íbúa um framtíð og endurreisn Grindavíkur á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí þingsins. Fasteignafélagið Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu yrðu gistiheimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu að tilkynna hvenær þeir gista. Erla Ólafsdóttir stjórnarmaður í Járngerði segir stöðuna óásættanlega.

„Þetta setur allt í uppnám hjá okkur Grindvíkingum, varðandi það. Það eru margar fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka, hefja skólahald og máta sig við umhverfið í Grindavík, breyttar aðstæður og eru til í að taka þátt en þetta setur allt úr skorðum varðandi það.“

Það hafi staðið til síðan fyrir áramót að kynna endurkaupaáætlun fyrir Grindvíkingum og hvernig þeir geti snúið til baka á sín fyrri heimili. Erla segir þeim fyrirætlunum ítrekað hafa verið frestað.

„Þangað til þetta útspil kom. En núna eru takmarkanir þannig að þú mátt dvelja í húsinu þrettán nætur í mánuði. Og það er náttúrulega engin fjölskylda sem flyst í húsnæði eða flytur barnið sitt í skóla miðað við þær forsendur.“

Erla segir að Járngerður vilji að ríkisstjórn Íslands bregðist við, enda Þórkatla sé í eigu ríkisins.

„Þess vegna skorum við á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að bregðast við þessu. En að sjálfsögðu munum við Grindvíkingar aldrei gefa neinn afslátt af öryggi. Við viljum alltaf setja öryggi á oddinn og við teljum okkur vera með varnir og erum alveg viðbúin því að þurfa kannski að rýma heimili okkar einu sinni, tvisvar. Það eru varnargarðar, það eru varnarkerfi og svo hefur verið unnið markvisst í sprunguviðgerðum í bænum, þannig við teljum okkur alveg vera fær um að búa í bænum við þessar aðstæður.“

Grindavík

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