Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigendur við Þjórsá höfðuðu til að stöðva framkvæmdir við Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið, hvað sem líður mögulegri áfrýjun landeigendanna.
Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríkið, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá, sem kröfðust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt.
Það virkjunarleyfi var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár. Útgáfa nýs leyfis var byggð á breytingu á raforkulögum og lögum um stjórn vatnamála. Í kjölfar lagabreytingarinnar sögðu bæði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- orku og loftslagsráðherra, og forsvarsmenn Landsvirkjunar að lagagrundvöllur fyrir útgáfu virkjunarleyfis væri skýr.
Nú virðist Héraðsdómur Reykjavíkur hafa staðfest það með því að slá því föstu að virkjunarleyfið sé lögmætt og hafna öllum ógildingarkröfum landeigendanna.
Guðjón Ármannsson, sem flutti málið fyrir hönd Landsvirkjunar, ræddi við Vísi að lokinni dómsuppsögu í dag.
„Þetta er auðvitað bara héraðsdómur en hvað sem öðru líður þá er ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við byggingu Hvammsvirkjunar, þær eru í vari út árið, þær eru í skjóli og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram. Undirbúningsframkvæmdum Landsvirkjunar lauk á síðasta ári og nú eru hinar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.“
Hann segir annarra að svara því hvenær megi búast við því að Hvammsvirkjun verði ræst en dómur dagsins sé í samræmi við væntingar.
„Hann er gleðilegur og vonandi verður þetta punktur í annars áralöngum deilum um þessa virkjun.“
Þá segir hann að engin mál séu útistandandi að svo stöddu, þannig hafi leyfi Fiskistofu vegna virkjunarinnar verið staðfest með dómi Hæstaréttar í fyrra, þær framkvæmdir sem nú eru í gangi séu innan Rangárþings ytra og framkvæmdarleyfi þess sveitarfélags séu hvorki fyrir kærunefndum né dómstólum.
„Þannig að þetta er auðvitað óskaplega ánægjulegt allt saman en eins og ég segi, þetta er bara héraðsdómur og það á eftir að koma í ljós hvort þetta fer áfram en nú er fyrst og fremst ánægja að þetta hafi farið á þennan veg.“