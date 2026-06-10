Lögreglunni barst tilkynning um konu í annarlega ástandi sem hafði sofnað á akbraut. Hún var flutt á sjúkrahús.
85 mál voru skráð í kerfi lögreglunnar í dag og voru tveir vistaðir í fangageymslu nú síðdegis samkvæmt dagbók lögreglu.
Meðal tilkynninga var umferðarslys þar sem léttbifhjóli var ekið á bíl. Ökumaður léttbifhjólsins flúði vettvang og er málið í rannsókn.
Önnur tilkynning barst lögreglunni í öðrum hluta borgarinnar um umferðarslys en þar var ekið á tvo bíla. Ökumaðurinn var handtekinn, grunaður um að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna auk þess sem hann er grunaður um að hafa valdið umferðarslysi í öðru máli fyrr um daginn og ekið frá vettvangi.
Tvívegis var óskað aðstoðar lögreglu vegna líkamsárásar og eru bæði málin einnig í rannsókn.
Þó nokkrir ökumenn voru stöðvaðir við almennt umferðareftirlit og reyndust vera án ökuréttinda. Einn þeirra var kærður fyrir að aka gegn rauðu ljósi og þrír virtust aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna.